Australian Open Podcast, Tag 6: Der Carlos und der Björn

Die Australian Open halten aktuell die Tenniswelt in ihrem Bann. Und Alex Antonitsch (ServusTV), Mira Antonitsch (tennisnet) und der Producer Jens Huiber verfolgen das erste Major 2026 mit Gästen täglich …

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 15:48 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Björn Borg beim Laver Cp 2024

Ex-Doppel-Ass und nunmehriger Coach Alex Peya gesellt sich aus Melbourne zu Mira Antonitsch und Producer Jens Huiber. Zu besprechen gibt es vieles - vor allem aber den Paarlauf.

Hier der Podcast zum Anhören bei Spotify

Hier der Podcast zum Anhören bei Apple-Podcasts