Australian Open Podcast, Tag 9: Des Janniks weiße Hose

Die Australian Open halten aktuell die Tenniswelt in ihrem Bann. Und Alex Antonitsch (ServusTV), Mira Antonitsch (tennisnet) und der Producer Jens Huiber verfolgen das erste Major 2026 mit Gästen täglich …

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.01.2026, 18:20 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner am Montag in Melbourne

Jannik Sinner hat eine weiße Hose gewählt, was aber nichts mit den mehr als 40 Winzern gegen Luciano Darderi zu tun hat. Mira Antonitsch (tennisnet) hat den Titelverteidiger jedenfalls ganz vorne auf ihrer Liste. Aber: Hat irgendjemand außer dem Producer Jens Huiber erst jetzt bemerkt, dass die Netzpfosten rot leuchten?

Hier der Podcast zum Anhören bei Open Spotify

Hier der Podcast zum Anhören bei Apple-Podcasts