Australian Open: Prominente Besetzung schon in der Qualifikation!

Im Qualifikations-Feld für die Australian Open 2026 findet sich neben anderen Prominenten auch eine ehemalige Grand-Slam-Siegerin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.12.2025, 09:20 Uhr

© Getty Images Sloane Stephens muss bei den Australian Open in die Qualifikation

Selten hat die Behauptung, dass sich Grand-Slam-Turniere mittlerweile über drei Wochen erstrecken, mehr zugetroffen als mit dem Blick auf die kommenden Australian Open. Denn da ist die Qualifikation überaus prominent besetzt. Vor allem bei den Frauen. Da steht etwa Sloane Stephens bereit, um für ihren Startplatz im 128er-Raster des ersten Majors 2026 z kämpfen. Stephens hat 2017 bekanntlich die US Open gewonnen, im jähr darauf das Endspiel in Roland-Garros erreicht.

Auch Jennifer Brady hat sich in die Starterinnenliste für die Melbourne-Quali eintragen lassen. Brady, die 2021 im Finale der Australian Open gestanden war, hatte in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Darüber hinaus müssen auch Taylor Townsend, mithin eine der besten Doppelspielerinnen der Welt, und Katie Boulter durch die Mühlen der Qualifikation.

Tagger und Engel in der Qualifikation

Gespannt darf man (vor allem aus österreichischer Sicht) auf den Auftritt von Lilli Tagger sein. Die Osttirolerin hat ja in Roland-Garros den Juniorinnen-Titel geholt. Tagger hat indes auch international schon so viel Aufsehen erregt, dass ihr Name in der offiziellen Meldung der Australian Open explizit erwähnt wird.

Bei den Männern ist der bekannteste Spieler in der Qualifikation wohl Kei Nishikori. Aber natürlich erinnert man sich gerne auch an die besseren Tage von Dan Evans oder Nicolas Jarry, die ebenfalls um eine Eintrittskarte ins Hauptfeld kämpfen werden.

Und wer bei den NextGen Finals 2025 gut aufgepasst hat, wird im Qualifikations-Feld für die Australian Open gleich sieben bekannte Namen finden (Champion Learner Tien ist direkt qualifiziert und wird sogar gesetzt sein): so die deutsche Hoffnung Justin Engel, aber eben auch Alexander Blockx, Nishesh Basavareddy, Rafael Jodar, Martin Landaluce, Dino Prizmic und den starken Norweger Nikolai Budkov Kjaer.

