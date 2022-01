Australian Open: Rafael Nadal - "Das größte Comeback meiner Karriere"

Rafael Nadal durfte sich in Melbourne über seinen 21. Grand-Slam-Sieg freuen. Nach dem Fünfsatzerfolg über Daniil Medvedev sprach der 35-Jährige sogar vom "größten Comeback" seiner Laufbahn.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.01.2022, 17:43 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal gelang gegen Daniil Medvedev ein unfassbares Comeback

Lange Zeit sah es für Rafael Nadal in der Rod Laver Arena nach der nächsten Finalniederlage bei den Australian Open aus. Daniil Medvedev zeigte eine tadellose Leistung und schien Mitte des dritten Satzes endgültig auf die Siegerstraße abzubiegen. Das letzte Wort hatte aber Nadal, der nach 5:24 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball verwandelte.

"Das war ohne Zweifel das größte Comeback meiner Karriere", meinte Nadal anschließend bei der Pressekonferenz. Es sei eine der emotionalsten Partien seines Lebens gewesen, an einige Punkte könne er sich gar nicht mehr erinnern, gab der Mallorquiner zu Protokoll. "Das wird bis zum Ende meines Lebens in meinem Herzen bleiben", hatte Nadal schon zuvor bei der Siegerehrung gemeint.

Nadal dreht 0:2-Satzrückstand erstmals seit 2007

Der Weg zu seinem 21. Grand-Slam-Titel, er schien nach Medvedevs starkem Start kaum mehr gangbar. Doch erstmals seit 2007 drehte Nadal einen 0:2-Satzrückstand noch um und verließ die Rod Laver Arena als strahlender Sieger. Und somit auch als Führender in der ewigen Grand-Slam-Bestenliste.

Dabei sei Nadal für "solche Kämpfe" nach seiner sechsmonatigen Turnierpause "eigentlich noch nicht bereit" gewesen: "Ich habe nicht genug trainiert, aber heute habe ich alles gegeben." Schmerzen habe er gegen Medvedev indes keine gespürt. Für Nadal ein "erstaunliches Gefühl".

Fans tragen Nadal zum Titel

Ihren Teil zu Nadals zweitem Australian-Open-Titel trugen auch die immer frenetischen, teils grenzwertigen australischen Zuschauer bei. "Heute Abend war das Publikum wie verrückt auf meiner Seite", sagte der Weltranglistenfünfte, der sich vor rund eineinhalb Monaten noch mit dem Karriereende befasst hatte.

Dieses scheint nach dem Triumph in Melbourne aber vorerst in weitere Ferne gerückt. Denn schon im Frühjahr warten die French Open und somit die Möglichkeit, den Vorsprung in der Major-Bestenliste gegenüber Novak Djokovic und Roger Federer auszubauen. Daran verschwendete Nadal in den Minuten seines "unwahrscheinlichsten Sieges" aber noch keinen Gedanken.

