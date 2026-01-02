Australian Open: Rekord! 45-jährige Venus Williams erhält Wildcard

Die 45-jährige Venus Williams wird dank einer Wildcard bei den Australian Open an den Start gehen. Damit stellt die US-Amerikanerin einen neuen Rekord auf.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.01.2026, 11:21 Uhr

© Getty Images Venus Williams wird in Melbourne starten

Venus Williams wird 2025 an den Australian Open teilnehmen! Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, erhielt die 45-Jährige die achte und letzte Wildcard für das erste Grand-Slam-Event des Jahres. “Ich freue mich sehr, wieder in Australien zu sein und kann es kaum erwarten, während des australischen Sommers an Wettkämpfen teilzunehmen” sagte Williams.

Die siebenfache Einzel-Grand-Slam-Siegerin wird zum ersten Mal seit 2021 bei den Australian Open spielen. 2013 und 2017 erreichte Williams in Melbourne das Finale, den Titel holte sie “nur” im Doppel. 2001, 2003, 2009 und 2010 trug sich die US-Amerikanerin an der Seite ihrer Schwester Serena in die Siegerliste ein.

“Ich habe dort so viele unglaubliche Erinnerungen gesammelt und bin dankbar für die Gelegenheit, an einen Ort zurückzukehren, der für meine Karriere so wichtig war", meinte Williams. Ihr Debüt bei den Australian Open gab die US-Amerikanerin bereits 1998. Während Williams im Einzel damals das Viertelfinale erreichte, gewann sie im Mixed gemeinsam mit Justin Gimelstob das Turnier.

Williams übertrifft Date

Mit ihrem Melbourne-Comeback 28 Jahre später stellt Williams eine neue Bestmarke auf. Die 45-Jährige wird die älteste Frau sein, die jemals im Hauptfeld der Australian Open gespielt hat. Sie übertrifft den bisherigen Rekord der Japanerin Kimiko Date, die 2015 im Alter von 44 Jahren in Melbourne aufgeschlagen hatte.

"Venus ist eine echte Legende und Wegbereiterin unseres Sports – sie ist eine Inspiration für uns alle", sagte Australian-Open-Turnierdirektor Craig Tiley. Vorbereiten wird sich die Nummer 581 der Welt, die zuletzt bereits bei den US Open im August mittels Wildcard dabei gewesen war, bei zwei WTA-250-Events: In der kommenden Woche startet Williams in Auckland, danach geht es für sie nach Hobart.