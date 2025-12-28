Jennifer Brady nach mehr als 2 Jahren mit erneutem Comeback

Nach mehrjährigen Verletzungsproblemen mit mehreren Operationen gibt Jennifer Brady in der Qualifikation der Australian Open nach mehr als zweijähriger Abstinenz ein erneutes Comeback auf der Tour. 2021 feierte die US-Amerikanerin beim Major in Down Under mit dem Einzug ins Endspiel den bislang größten Erfolg ihrer Karriere.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.12.2025, 23:19 Uhr

© Getty Images An der Stätte ihres bislang größten Erfolges plant Jennifer Brady ihr erneutes Comeback nach mehr als zweijähriger Turnier-Abstinenz.

Mehr als rosig schienen die Zukunftsaussichten der Jennifer Brady zu Jahresbeginn der Spielzeit 2021, als die US-Amerikanerin bei den Australian Open im Alter von 25 Jahren mit herausragenden Leistungen den überraschenden Einzug in ihr erstes Endspiel auf Major-Ebene fixieren konnte. Gestoppt werden konnte die damals vom deutschen Trainer Michael Geserer betreute Brady erst im Finale von der Japanerin Naomi Osaka, die ihre größere Erfahrung für ihre vierte und letzte Grand-Slam-Trophäe nutzen konnte.

Doch schon bald nach ihrem bislang größten Karriere-Erfolg machten sich bei der ehemaligen College-Spielerin Probleme am rechten Fußknöchel bemerkbar, die sich zu einer Verletzung im Knie ausweiteten, wodurch sie das Spieljahr 2021 bereits nach einer Aufgabe-Niederlage gegen die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko beim 1000er-Event in Cincinnati beenden musste.

Nach erfolgter Knieoperation im Frühjahr 2022 sollte es fast zwei Jahre seit ihrem letzten Turnierstart dauern, ehe sich die 30-Jährige zum US-Hard-Court-Swing inklusive der Teilnahme beim Heim-Major in New York zurückmelden konnte. Doch schon bei ihrem sechsten Turnierstart nach ihrem Comeback traten die Schmerzen im rechten Knie erneut auf, weshalb sie beim WTA-Turnier in Peking ihr Zweitrunden-Match gegen die Polin Magda Linette nicht beenden konnte und sich im Frühjahr 2024 einer erneuten Operation unterziehen musste.

Mehr als zwei Jahre sollten erneut übers Land streichen, ehe der Name von Brady erstmals wieder in der Meldeliste eines Profi-Turniers auftauchen sollte. Ausgerechnet beim kommenden Major in Melbourne, der Stätte ihres größten Erfolgs, erscheint die Spielerin aus Pennsylvania durch Inanspruchnahme ihres Protected Rankings im Teilnehmerfeld der Qualifikation. Bleibt zu hoffen, dass der Körper der ehemaligen Weltranglisten-13. diesmal ein nachhaltigeres Comeback zulässt.