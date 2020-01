Roger Federer hat das Arbeitsjahr erst am Montag begonnen. Dem Fed Cup zog er Zeit mit der Familie vor und für kleinere Vorbereitungsturniere am anderen Ende der Welt ist er verständlicherweise im zarten Alter von 38 nicht mehr wirklich motiviert. Krajinovic hätte sicher gerne Fed Cup gespielt, so hoch dotiert, wie dieser ist. Aber bei Kroatien stehen natürlich Coric und Cilic vor ihm, daher blieb nur das allerdings auch sehr brotbringende Turnier in Doha. Und immerhin gelang ihm ein Sieg gegen Kyle Edmund, dann war aber gegen den Spanier Verdasco doch frühzeitig Feierabend. Dank der gewonnenen 23.190 US-Dollar wird aber wohl nicht per Holzklasse nach Down Under geflogen sein.