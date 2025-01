Australian Open: Rune fixiert mit Late-Night-Sieg Treffen mit Sinner

Holger Rune hat den ersten Samstag bei den Australian Open 2025 mit einem Fünf-Satz-Erfolg gegen Miomir Kecmanovic beschlossen und darf übermorgen im Achtelfinale gegen Jannik Sinner ran.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.01.2025, 15:23 Uhr

© Getty Images Holger Rune bekommt es nun mit Jannik Sinner zu tun

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Nein, ganz so spät wie bei Daniil Medvedev und Learner Tien, die ihre Partie knapp vor drei Uhr Früh beendet haben, ist es zwischen Holger Rune und Miomir Kecmanovic nicht geworden. Dennoch haben die beiden ihr Nenngeld weidlich ausgespielt. Nicht zum ersten Mal bei diesem Turnier übrigens. Denn in Runde eins musste Rune gegen Zhizhen Zhang ebenso über die volle Distanz wie Kecmanovic gegen Dusan Lajovic. In der dritten Runde nun behielt Rune mit 6:7 (3), 6:3, 4:6, 6:4 und 6:4 nach mehr als vier Stunden Spielzeit die Oberhand.

Als Belohnung gibt es für Rune ein Treffen mit Turnierfavorit und Titelverteidiger Jannik Sinner. Der Südtiroler hatte mit Marcus Giron beim 6:3, 6:4 und 6:2 erwartungsgemäß keine Probleme. Das Head-to-Head zwischen Sinner und Rune ist nach vier Matches übrigens ausgeglichen, die bislang letzte Partie ging in Monte-Carlos an den Italiener.

Ausgeschieden ist am Samstag Taylor Fritz, der sich Oldboy Gael Monfils in vier Sätzen geschlagen geben musste. Monfils hat nun gleich den nächsten US-Amerikaner vor der Brust - nämlich Ben Shelton. Letzterer gewann gegen Lorenzo Musetti mit 6:3, 3:6, 6:4 und 7:6 (5).

Ein weiteres Achtelfinale bestreiten Alex Michelsen und Alex de Minaur. Der Sieger aus dieser Partie hat in der Runde der letzten acht dann entweder Sinner oder Rune vor der Brust.

Hier das Einzel-Tableau der Männer