Australian Open: Samantha Stosur sagt "Goodbye"

Samantha Stosur wird sich nach den Australian Open vom aktiven Tennissport zurückziehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.01.2023, 21:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Samantha Stosur wird ihre Karriere beenden

Samantha Stosur wird ihre Karriere nach den Australian Open beenden. Das gab die 38-Jährige vor Turnierbeginn bekannt. "Ich freue mich so sehr, wieder im Melbourne Park zu spielen, aber dies wird mein letztes Turnier sein", schrieb die ehemalige Weltranglistenvierte auf Instagram.

"Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, bei meinem Lieblingsturnier - meinem Heimturnier - vor meinen australischen Fans, Freunden und meiner Familie zu spielen", führte Stosur weiter aus. "Ein kleiner Teil von mir würde gerne für immer weiterspielen. Ich werde all die unglaublichen Erfahrungen und Emotionen vermissen."

Ihre Einzelkarriere hatte Stosur bereits bei den letzjährigen Australian Open beendet, nun kehrt sie also auch dem Mixed- und Damendoppel den Rücken. Den ersten Auftritt in Melbourne wird die 38-Jährige am Dienstag an der Seite von Alize Cornet absolvieren, in der Mixed-Konkurrenz tritt sie gemeinsam mit Matthew Ebden an.

Insgesamt gewann Stosur in ihrer Karriere neun Einzeltitel, darunter auch jenen bei den US Open 2011. Darüber hinaus holte sie vier Grand-Slam-Titel im Doppel und drei im Mixed.