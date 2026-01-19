Australian Open: Seidel verliert Achterbahn-Match gegen Selekhmeteva

In ihrem Auftakt-Match bei den Australian Open 2026 durchlief Ella Seidel gegen Oksana Selekhmeteva zahlreiche Höhen und Tiefen und verlor im dritten Satz komplett den Faden, weshalb sich die Hamburgerin ihrer Gegnerin in drei Sätzen geschlagen geben musste.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 07:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images In ihrem Auftakt-Match bei den Australian Open 2026 musste Ella Seidel am Ende eine bittere Niederlage hinnehmen.

Dank ihres aktuellen Karrierehochs mit Weltranglistenposition 78 stand Ella Seidel bei den Australian Open 2026 erstmals direkt in einem Hauptfeld bei einem Grand-Slam-Turnier, wo sie sich in der Auftaktrunde der Russin Oksana Selekhmeteva gegenübersah.

Dabei erwischte die Hamburgerin einen Start nach Maß, konnte ihrer 23-jährigen Gegnerin gleich das erste Aufschlagspiel abnehmen und dieses zweimal bei eigenem Service bestätigen. Doch von einem Moment auf den Anderen erhöhte sich die Fehlerquote der 20-jährigen signifikant, weshalb sie mit fünf Spielverlusten in Folge den ersten Satz noch abgeben musste.

Genau spiegelverkehrt lief es im zweiten Durchgang. Erst war es Selekhmeteva, die sich eine schnelle 2:0-Führung erspielen konnte, ehe Seidel diesmal den Spieß umdrehen und somit für den Satzausgleich sorgen konnte.

Im Entscheidungsdurchgang verlor die deutsche Billie-Jean-King-Cup-Spielerin allerdings komplett den Zugriff auf die Begegnung und musste ihrer Gegnerin ohne Spielgewinn zum 6:3, 3:6, 6:0-Erfolg gratulieren. Im ersten Damen-Match des Tages mit deutscher Beteiligung musste sich Tatjana Maria der Kroatin Petra Marcinko in zwei Sätzen geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau der Damen bei den Australian Open 2026