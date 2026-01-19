Australian Open: US-Ladies Anisimova und Pegula siegen im Eiltempo

Die US-Spielerinnen Amanda Anisimova und Jessica Pegula wurden in ihren Auftakt-Partien bei den Australian Open 2026 ihrer Favoritinnenrolle mehr als gerecht und siegten gegen Simona Waltert und Anastasia Zakharova jeweils glatt in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 08:09 Uhr

© Getty Images In ihrem Auftakt-Match bei den Australian Open 2026 hatte die zweifache Grand-Slam-Finalistin Amanda Anisimova wenig Mühe.

Anisimova besiegt Waltert glatt

In ihrem Auftakt-Match bei den Australian Open 2026 wollte Amanda Anisimova mit einem Erfolg die Basis zum Erreichen ihres dritten Grand-Slam-Finals in Folge legen. Dabei bekam es die US-Amerikanerin mit der Schweizerin Simona Waltert zu tun.

Von Beginn an überzeugte die 24-Jährige mit ihren druckvollen Schlägen. Zwar musste die vierfache WTA-Titelträgerin nach einem Break im ersten Spiel den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich hinnehmen, packte dann aber konsequent mit drei in Folge gewonnener Spiele wieder zu und sicherte sich anschließend den ersten Durchgang.

Auch im zweiten Satz schnappte sich die zweifache Grand-Slam-Finalistin das erste Aufschlagspiel ihrer Gegnerin und war fortan nicht mehr zu stoppen. Mit einem souveränen Aufschlagspiel ohne Punktverlust besiegelte die aktuelle Nr. 4 der Weltrangliste den 6:3, 6:2-Erfolg nach exakt einer Stunde.

Pegula dominiert Zakharova

Eine ebenfalls beeindruckende Leistung lieferte die US-Amerikanerin Jessica Pegula ab. Gegen die Russin Anastasia Zakharova brachte sich die Nr. 6 des Turniers jeweils in der Anfangsphase der beiden Sätze entscheiden in Front und spielte den glatten 6:2, 6:1-Erfolg in 66 Minuten souverän nach Hause.