Australian Open: Serena Williams schlägt Halep - Halbfinal-Hammer nun gegen Osaka

Serena Williams hat das Halbfinale bei den Australian Open 2021 erreicht. In einem intensiven Match schlug sie Simona Halep mit 6:3, 6:3.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.02.2021, 11:06 Uhr

© Getty Images Serena Williams

Und das Ergebnis wirkt entspannter, als es das Match hergab. Beide Spielerinnen tauschten zu Beginn des Spiels frühe Breaks aus, am Ende war die Wucht von Williams entscheidend für die Satzführung.

In Durchgang zwei kam Halep an den Drücker, konnte Williams besser bewegen, die aber glich dennoch einen 0:2- und 1:3-Rückstand zum 3:3 aus. Dann das entscheidende Spiel: Halep kämpfte sich nach einem 0:40 zurück, Williams aber kam zu drei weiteren Breakchancen, die insgesamt sechste des Spiels nutzte sie zur Vorentscheidung. Danach gab sie nur noch zwei Punkte ab und entschied das Match nach 80 Minuten mit einem Vorhand-Winner, ihrem 24. Gewinnschlag insgesamt. Halep kam nur auf 9, hatte dem druckvollen Spiel der US-Amerikanerin am Ende zu wenig entgegenzusetzen.

Überraschend: Williams' deutlicher Vorsprung in den langen Ballwechseln ab neun Schlägen: Hier gewann sie 14 Punkte, Halep nur 6.

Serena Williams: Nun gegen Naomi Osaka

Williams trifft nun im Halbfinale auf Naomi Osaka, die in der Day Session recht souverän gegen Su-Wei Hsieh gewonnen hatte.

Im direkten Vergleich führt die Japanerin mit 2:1, das letzte offizielle Aufeinandertreffen entschied Williams in 2019 in Toronto für sich.

