Australian Open: Shelton triumphiert im Linkshänder-Duell gegen Humbert

In einem hartumkämpften Dreisatz-Match besiegte der US-Amerikaner Ben Shelton zum Auftakt der Australian Open 2026 den Franzosen Ugo Humbert und triumphierte damit im Duell der Linkshänder. Neben Lorenzo Musetti, der den Belgier Raphael Collignon zur Aufgabe niederkämpfte, erreichten auch seine italienischen Landsleute Lorenzo Sonego und Luciano Darderi die zweite Runde.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 06:51 Uhr

© Getty Images Trotz hartumkämpfter Partie gegen Ugo Humbert blieb Ben Shelton zum Auftakt der Australian Open ohne Satzverlust.

Im Duell der Linkshänder sah sich der an Nr. 8 gesetzte Ben Shelton dem Franzosen Ugo Humbert gegenüber. Dabei erwischte der US-Amerikaner den besseren Start und konnte das erste Break der Begegnung zum Gewinn des ersten Durchgangs transportieren. Etwas wild ging es im zweiten Satz zu, wo beide Spieler ihr Service je zweimal abgeben mussten. Im entscheidenden Tiebreak hatte jedoch erneut der 23-jährige Shelton das Momentum auf seiner Seite und dominierte den Entscheider zur 2:0-Satzführung.

Im dritten Akt hatten beide Spieler ihren Rhythmus bei eigenem Aufschlag gefunden. Dennoch konnte sich Shelton im sechsten Spiel zwei Möglichkeiten zum Break erspielen, musste diese aber verstreichen lassen, weshalb erneut der Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Dort erspielte sich der 27-jährige Humbert eine schnelle 3:0-ließ aber Shelton zurückkommen, der mit einem spektakulären Vorhand-Winner die Linie entlang den finalen 6:3, 7:6 (2), 7:6 (5)-Erfolg nach 2:38 Stunden besiegeln konnte.

Musetti ringt Collignon zur Aufgabe nieder

Einen harten Kampf hatte der Italiener Lorenzo Musetti in seiner Auftakt-Partie gegen Raphael Collignon zu überstehen. Der Belgier startete furios, konnte in der Satzmitte der Nr. 5 des Turniers den Aufschlag abnehmen und transportierte diesen Vorsprung zur Satzführung. Auch im zweiten Durchgang gelang dem 24-jährigen das erste Break, ehe Musetti besser zu seinem variablen Spiel fand und im Tiebreak den Satzausgleich herstellen konnte.

Auch im dritten Satz war Collignon weiterhin konkurrenzfähig und schaffte auch dort das erste Break. Im weiteren Verlauf machte sich aber der körperliche Verschleiß des Weltranglisten-72. bemerkbar, weshalb der 23-jährige Musetti die Satzführung fixieren konnte. Zwar versuchte es Collignon noch einmal, musste aber beim Stand von 6:4, 6:7 (3), 5:7, 2:3 erschöpft aufgeben.

Darderi und Sonego ohne Satzverlust weiter

Mit Luciano Darderi und Lorenzo Sonego schafften zwei italienische Landsleute von Musetti den Einzug in die zweite Runde. Dabei hatte der 23-jährige Darderi im dritten Satz gegen den Chilenen Cristian Garin mit Beschwerden in der Magengegend zu kämpfen, konnte aber den hartumkämpften 7:6 (5), 7:5, 7:6 (3)-Erfolg gerade noch nach Hause bringen. Keinerlei Probleme hatte der 30-jährige Sonego, der sich gegen den Spanier Carlos Taberner glatt mit 6:4, 6:0, 6:3 behaupten konnte. Während Sonego damit das italienische Zweitrunden-Duell gegen Lorenzo Musetti fixierte, sieht sich Darderi dem Argentinier Sebastian Baez gegenüber, der sich im Fünf-Satz-Krimi gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard durchsetzen konnte.

