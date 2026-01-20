Australian Open: Siegreiche Osaka sorgt mit Quallen-Outfit für Aufsehen

Erst ein spektakulärer Auftritt - dann erfolgreiches Tennis: Naomi Osaka hat bei ihrem Erstrundensieg in Melbourne für viel Aufsehen gesorgt.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 13:49 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka legte einen spektakulären Auftritt hin

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin und einstige Weltranglistenerste Naomi Osaka betrat mit weißem Schirm, Hut und Schleier die Rod Laver Arena. Ihr enges Match gegen die Kroatin Antonia Ruzic gewann die 28 Jahre alte Japanerin 6:3, 3:6 und 6:4. Im dritten Satz war die zweifache Australian-Open-Gegnerin beim Stand von 3:4 mit Break zurück gelegen.

Osaka verriet der Vogue, dass sie die Idee für ihr Outfit bekam, als sie ihrer zweijährigen Tochter Shai eine Geschichte vorlas. "Da war ein Bild von einer Qualle, und als ich es ihr zeigte, war sie ganz begeistert", sagte Osaka dem Magazin. Stardesigner Robert Wun war dann an der Umsetzung beteiligt.

Nicht das erste Fashion-Statement von Osaka

"Ich bin sprachlos. Das ist wirklich gewagt", sagte der dreimalige Australian-Open-Sieger Mats Wilander am Eurosport-Mikrofon, als Osaka in die Arena schritt: "Aber hey, warum nicht?"

Im On-Court-Interview nach ihrem Sieg verriet Osaka, dass sie das Outfit in Abstimmung mit ihrem Ausrüster Nike selbst entwarf: “Ich bin so dankbar, dass ich die Dinge tun kann, die ich liebe. Es ist wirklich wunderschön.”

Osaka setzte nicht zum ersten Mal ein Fashion-Statement. Unter anderem bei den US Open fiel sie einst mit großer Schleife auf dem Rücken auf. Sportlich ist sie nach schwierigeren Jahren wieder im Aufwind und steht auf Weltranglistenplatz 17. In der zweiten Runde der Australian Open bekommt es die Japanerin mit Sorana Cirstea zu tun.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen