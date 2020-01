Australian Open Spielplan: Federer, Djokovic am Montag, Thiem am Dienstag

Titelverteidiger Novak Djokovic bestreitet schon am Montag sein Auftaktmatch bei den Australian Open 2020. Auch Roger Federer und Serena Williams müssen schon am ersten Tag ran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.01.2020, 10:51 Uhr

© Getty Images Roger Federer startet am Montag

Novak Djokovic wird den Eröffnungstag der Australian Open in der Rod Laver Arena beschließen. Der Titelverteidiger wurde für das zweite Match der Night Session am Montag nominiert (live bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV), Gegner wird die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff sein. Roger Federer bestreitet gegen Steve Johnson das dritte Match des Tages im größten Stadion, das von Titelverteidigerin Naomi Osaka um 11:00 Uhr Ortszeit (01:00 Uhr MEZ) eröffnet wird.

Auch beide Williams-Schwestern werden am Montag starten: Serena in der Rod Laver Arena gegen Anastasia Potapova, Venus im Schlager des Tages auf Frauenseite gegen Cori Gauff (drittes Match nach 01:00 Uhr MEZ in der Margaret Court Arena). Stefanos Tsitsipas nimmt im zweitgrößten Stadion die Aufgabe Salvatore Caruso in Angriff.

Thiem erst am Dienstag

Und auch für den dritten überdachten Court, die Melbourne Arena, stehen die Partien schon beinahe zur Gänze fest. Und eben dort bekommt Caroline Wozniacki noch einmal eine Bühne für ihr letztes Turnier als Profi-Tennisspielerin. Es geht gegen die US-Amerikanerin Kristie Ahn.

Dominic Thiem muss hingegen warten. Die obere Hälfte des Rasters bei den Herren nimmt erst am Dienstag den Spielbetrieb auf.

Hier der Spielplan für den ersten Tag der Australian Open 2020