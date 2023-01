Australian Open Spielplan: Nadal, Swiatek am Montag, Thiem, Zverev am Dienstag

Titelverteidiger Rafael Nadal und Topfavoritin Iga Swiatek werden bei den Australian Open schon am Montag im Einsatz sein. Dominic Thiem und Alexander Zverev starten erst am Dienstag.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2023, 12:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rafael Nadal geht schon am Montag in die Bütt

Cori Gauff wird die Ehre zuteil, am ersten Tag der Australian Open 2023 die Festspiele in der Rod Laver Arena zu eröffnen (am Montag ab ein Uhr live bei Eurosport). Die US-Amerikanerin muss gegen Katerina Siniakova gleich auf der Hut sein. Danach folgt mit Maria Sakkari gegen Yue Yuan ein weiteres Frauenmatch.

Im letzten Match der Day Session darf dann der Titelverteidiger ran: Rafael Nadal spielt gegen Jack Draper. Iga Swiatek eröffnet die erste Night Session des Turniers gegen Jule Niemeier im größten Stadion in Melbourne. Danach spielt noch Daniil Medvedev gegen Marcos Giron.

Auch schon am ersten Tag im Einsatz: Stefanos Tsitsipas gegen Quentin Halys (erstes Match der Night Session in der Margaret Court Arena). Jannik Sinner spielt das erste Match in der John Cain Arena. Und Félix Auger-Aliassime muss gegen Landsmann Vasek Pospisil ran.

Dominic Thiem und Alexander Zverev steigen erst am Dienstag in das erste Major des Jahres ein.

Hier der Spielplan am Montag