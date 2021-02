Australian Open Spielplan: Thiem gegen Kyrgios auf zweitgrößtem Court, Zverev und Djokovic in der Rod Laver Arena

Dominic Thiem und Nick Kyrgios werden ihre Drittrundenpartie "nur" auf dem zweitgrößten Court der Anlage bestreiten. Alexander Zverev und Novak Djokovic haben hingegen die Ehre, in der Rod Laver Arena zu spielen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.02.2021, 06:53 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem spielt in der dritten Runde in der John Cain Arena

Es ist jene Partie, die in der dritten Runde der Australian Open die größte Aufmerksamkeit auf sich zieht: Dominic Thiem gegen Nick Kyrgios. Daher überrascht es trotz der Liebesbeziehung des Australiers zur 10.500 Zuschauer fassenden John Cain Arena durchaus, dass die Begegnung lediglich auf dem zweitgrößten Court der Anlage stattfinden wird. Angesetzt ist das Match nicht vor 09:00 Uhr MEZ.

Eröffnet wird das Spielgeschehen auf dem Lieblingsplatz von Kyrgios um 02:00 Uhr MEZ mit der Begegnung zwischen Su-Wei Hsieh und Sara Errani. Danach stehen sich Ons Jabeur und Naomi Osaka gegenüber, ehe Aslan Karatsev und Diego Schwartzman das Programm vor dem großen Schlager zwischen Thiem und Kyrgios (ab 09:00 Uhr im tennisnet-Liveticker und auf ServusTV) abrunden werden.

Zverev am Nachmittag, Djokovic am Abend

In der Rod Laver Arena stehen zu Beginn der Day Session zwei Damenmatches auf dem Programm: Starten werden ebenfalls um 01:00 Uhr MEZ Aryna Sabalenka und Ann Li, gefolgt von Anastasia Potapova und Serena Williams. Danach wird Alexander Zverev gegen Adrian Mannarino (ab ca. 04:30 Uhr im tennisnet-Liveticker) seinen dritten Auftritt bei den diesjährigen Australian Open absolvieren.

In der Night Session duellieren sich ab 09:00 Uhr MEZ zunächst Veronika Kudermetova und Simona Halep, bevor Australian-Open-Rekordsieger Novak Djokovic auf Taylor Fritz trifft.

Auch in der Margaret Court Arena, in der in pandemiefreien Zeiten 7.500 Fans Platz finden, werden die Zuschauer auf ihre Kosten kommen. Bei den Herren gibt es die Duelle zwischen Grigor Dimitrov und Pablo Carreno Busta bzw. Denis Shapovalov und Felix Auger-Aliassime zu sehen, bei den Damen wollen zudem unter anderem Garbine Muguruza und Iga Swiatek ihr Achtelfinalticket lösen.

Hier der gesamte Spielplan für den fünften Tag der Australian Open

Hier das Einzel-Tableau der Herren bei den Australian Open

Hier das Einzel-Tableau der Frauen bei den Australian Open