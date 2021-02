Australian Open Spielplan: Thiem, Zverev, Djokovic schon am Montag im Einsatz

Dominic Thiem, Alexander Zverev und Titelverteidiger Novak Djokovic werden bereits am Montag in Melbourne ihre Jagd auf den ersten Grand-Slam-Titel des Jahres eröffnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2021, 13:06 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem, Alexander Zverev und Novak Djokovic sind bereits am Montag im Einsatz

Thiem, bei den diesjährigen Australian Open an Position drei gesetzt, bestreitet das dritte Match nach 01:00 Uhr MEZ in der Rod Laver Arena (live bei Eursosport, in Österreich bei ServusTV und in unserem Liveticker). Gegner wird Mikhail Kukushkin sein. Ebenfalls die dritte Partie wurde Alexander Zverev zugeteilt. Zverev spielt gegen den US-Amerikaner Marcus Giron in der Margaret Court Arena. Dort kommt es in der zweiten Partie der Night Session auch zum frühen Schlager zwischen Denis Shapovalov und Jannik Sinner.

Titelverteidiger Novak Djokovic hingegen wird gegen Jeremy Chardy natürlich im größten Stadion, der Rod Laver Arena antreten. Und zwar im zweiten Match nach 09:00 Uhr MEZ am Montag.

Österreichs Nummer zwei, Dennis Novak, muss schon früher ran: Novak eröffnet um 01:00 Uhr MEZ den Court 16.

Aus deutscher Sicht sind mit Dominik Koepfer gegen Hugo Dellien (drittes Match nach 01:00 Uhr auf Court 14) und Cedric-Marcel Stebe gegen Félix Auger-Aliassime (viertes Match nach 01:00 Uhr auf Court 13) zwei weitere Männer im Einsatz.

Hier der Spielplan für den ersten Tag der Australian Open 2021