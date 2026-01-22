Australian Open: "Stan the man" hört einfach nicht auf

40 Jahre, viereinhalb Stunden und fünf Sätze: Stan Wawrinka liefert bei den Australian Open ein weiteres Tennis-Epos und denkt noch nicht ans aufhören.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 22.01.2026, 21:39 Uhr

Eigentlich sollte es ja eine Abschiedstour sein. Eigentlich. Doch Stan Wawrinka hat bei den Australian Open offenbar noch nicht genug. Der 40-jährige Schweizer kämpfte sich in einem emotionalen Fünfsatz-Krimi gegen den Franzosen Arthur Géa in die dritte Runde – und ließ Melbourne einmal mehr komplett ausrasten. Wer dachte, „Stan the Man“ würde hier nur freundlich winkend abtreten, wurde eines Besseren belehrt.

Der Weg dorthin war nichts für schwache Nerven: Nach 4:6, 6:3, 3:6, 7:5 ging es in den fünften Satz – und dort direkt in den Match-Tiebreak. Während der 21-jährige Géa mit Krämpfen kämpfte, bewegte sich Wawrinka auch nach über viereinhalb Stunden noch erstaunlich rund. Mit einem spektakulären Rückhand-Lob stellte er beim Stand von 6:3 die Weichen, am Ende jubelte er über ein 10:3 im Tiebreak. Unterm Strich: ein weiteres Kapitel für die persönliche Highlight-Sammlung eines Spielers, der einfach nicht kleinzukriegen ist.

Letzter Turniersieg schon mehr als acht Jahre her

Nach dem Match zeigte sich Wawrinka entsprechend mitgenommen – und gleichzeitig beseelt. „Ich bin erschöpft“, gab er im On-Court-Interview mit Mats Wilander zu, schob aber grinsend nach: Es sei sein letztes Mal in Melbourne, also wolle er so lange wie möglich bleiben. Und dann kam der Satz, der alles erklärte: Er sei nicht mehr jung, brauche die Energie der Fans – und dieses Gefühl hier sei einfach unglaublich. Spätesten da war klar: Das hier ist mehr als Tennis, das ist Emotion pur.

Dass Wawrinka überhaupt noch auf dieser Bühne steht, ist alles andere als selbstverständlich. Im Dezember kündigte der dreifache Grand-Slam-Sieger an, 2026 sein letztes Profi-Jahr zu bestreiten. Seine Karriere begann 2002, gekrönt von Major-Titeln, Olympia-Gold 2008 und dem Davis-Cup-Triumph 2014 – jeweils an der Seite von Roger Federer. Der letzte seiner 16 ATP-Titel datiert aus dem Jahr 2017. Doch ganz ehrlich: Wer Stan Wawrinka in Melbourne gesehen hat, weiß, dass diese Abschiedstour noch ein paar verdammt lcoole Geschichten bereithält.

