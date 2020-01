Australian Open: Stan Wawrinka ringt Daniil Medvedev nieder!

Stan Wawrinka hat für die bislang größte Überraschung im Herren-Feld der Australian Open gesorgt: Der Schweizer schlug den Turnier-Mitfavoriten Daniil Medvedev in fünf Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.01.2020, 09:07 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka

Was eine Leistung von "Stan the Man"! Der dreifache Major-Champ nahm in einem spannenden Fünf-Satz-Match den Russen Daniil Medvedev aus dem Turnier - mit 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (2) und 6:2.

Wawrinka war über die gesamte Distanz der Aggressor - mit seinem Gewinn/Verlust-Verhältnis aus Winnern und unerzwungenen Fehlern entschieden sich auch die ersten vier Sätze, wobei es ab Durchgang zwei schien, als habe Medvedev das Spiel unter Kontrolle. Die einzige Breakchance im vierten Satz konnte der Schweizer nicht nutzen, entschied aber dann den Tiebreak glatt für sich.

Medvedev - bislang noch ohne Sieg in einem Fünfsatz-Spiel - schien nun angeknockt, Wawrinka kam im fünften Durchgang schnell zum 2:0 und wehrte im Spiel zum 3:1 drei Chancen für Medvedev zum Rebreak ab. Die Entscheidung dann das 5:2, als Wawrinka seine dritte Breakchance des Spiels mit einem Vorhand-Passierball nutzte und sich entschlossen an die Stirn zeigte.

Mit seinem 18. Ass holte er sich schließlich seinen ersten Matchball, den er direkt verwandelte.

Im Verlaufe des Spiel schlug er 71 Winner - bei 64 Fehlern ohne Not.

Medvedev in fünf Sätzen: 0:6

Für Wawrinka, der 2014 in Melbourne sein erstes von bislang drei Grand-Slam-Turnieren gewann, steht somit ein großer Sieg. Der 34-Jährige war 2017 am Knie operiert worden und kam 2018 nur langsam wieder in Tritt. 2019 gewann er bei den French Open das vielleicht beste Match des Jahres gegen Stefanos Tsitsipas und erreichte das Viertelfinale, in dem er gegen Roger Federer verlor.

Er trifft nun im Viertelfinale der Australian Open 2020 auf den Sieger der Partie zwischen Alexander Zverev und Andrey Rublev.

Mit Daniil Medvedev verabschiedet sich damit einer der Mitfavoriten auf den Titel. Der 23-Jährige hatte zuletzt bei den US Open das Finale erreicht und dort in fünf Sätzen gegen Rafael Nadal verloren. Seine Bilanz in Five-Settern nun: 0:6.

Wawrinka wieder mit Norman erfolgreich

Wawrinka ist seit dem Vorjahr auch wieder mit Erfolgstrainer Magnus Norman vereint. Dieser hatte Wawrinka 2017 verlassen, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Normans Tochter schließlich bewegte ihn dazu, wieder zu Wawrinka zurückzukehren.

Dass Wawrinka noch mal ein Major-Turnier gewinnen kann, steht für den Schweden außer Frage. "Es ist nicht so, dass wir konkret darüber reden, sondern eher über sein Level. Aber er ist es jetzt wieder gewohnt, Matches zu spielen. In Australien war es so, dass er am Tag danach noch sehr müde war und noch Schmerzen hatte. Jetzt ist er viel entspannter und es kostet ihn nicht mehr so viel Energie, wenn er Matches spielt. Das ist ein großer Unterschied. Stan ist nun klarer im Kopf, bewegt sich noch besser. Und er schlägt sehr viel härter auf - mit 5 bis 10 Kilometern in der Stunde mehr. Das ist eine sehr gute Entwicklung", sagte Norman im vergangenen Sommer.

