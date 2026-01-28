Australian Open: Svitolina und Sabalenka - Handschlag so gut wie ausgeschlossen

Morgen spielen Aryna Sabalenka und Elina Svitolina um den Einzug in das Endspiel der Australian Open 2026. Und werden nach dem Matchball wohl schnurstracks zu Bänken gehen. Darauf kann man sogar wetten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 14:55 Uhr

© Getty Images 2023 in Roland-Garros hat Aryna Sabalenka vergeblich auf Elina Svitolina gewartet

Das Kamera- und Regiepersonal der übertragenden TV-Sender ist mittlerweile ja bestens geschult und vorbereitet: Denn nach dem Erfolg von Elina Svitolina gegen Mirra Andreeva wurde gekonnt ein Schnitt ins Publikum gesetzt, um nicht zu dokumentieren, dass Svitolina mit ihrer russischen Gegnerin keinen Handschlag ausgetauscht hat.

So ist das gängige Praxis auf der Tour, seit Russland vor mittlerweile auch schon fast vier Jahren die Ukraine überfallen hat. Und warum sollten Svitolina, Marta Kostyuk oder Dayana Yastremska an ihrer Weigerung etwas ändern? Nur weil sich andere Brandherde auf dem Globus aufgetan haben, hat sich die Situation in ihrem Heimatland ja seit dem Angriff Russlands permanent verschlechtert.

Sabalenka applaudiert Kostyuk in Brisbane

Nun geht es für Elina Svitolina morgen also gegen Aryna Sabalenka (ab 09:30 Uhr live bei uns im Liveticker) mal wieder um den erstmaligen Einzug in ein Endspiel eines Grand-Slam-Turniers. Und es ist davon auszugehen, das es unabhängig vom Ausgang dieser Partie keinen Handschlag geben wird. Dass es doch zu einem kommt, wird bei Wettbüros wie interwetten mit einer Quote bedacht, die man normalerweise für einen Heimsieg des FC Bayern München gegen, sagen wir mal, den FC Augsburg bekommt (hmmm, … wait a minute!).

Nun ist Aryna Sabalenka zwar keine Russin, aber Belarus unterstützt die Angreifer auf die Ukraine ja nach Kräften. Es ist keine einfache Situation für die Weltranglisten-Erste, die natürlich als große Favoritin in das Match gegen Svitolina geht (Head-to-Head: 5:1 für Sabalenka, Siegquote Sabalenka bei interwetten 1,25, für Svitolina 3,90). Dass Sabalenka schon öfters betont hat, dass sie gegen Krieg ist, dass sie zuletzt bei der berührenden Ansprache von Marta Kostyuk nach dem Endspiel in Brisbane Beifall geklatscht hat, das mag ihr bei ein paar Leuten vielleicht Sympathiepunkte eingebracht haben. Ein Handschlag von Elina Svitolina bleibt aber wohl so gut wie ausgeschlossen.

