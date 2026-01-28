Australian Open: Elena Rybakina zerstört Iga Swiateks Traum vom Karriere-Grand-Slam

Elena Rybakina hat sich im Viertelfinale der Australian Open in zwei Sätzen gegen Iga Swiatek behauptet und damit den Karriere-Grand-Slam-Traum der Polin beendet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 05:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elena Rybakina zeigte eine beeindruckende Leistung

Elena Rybakina hat durch einen beeindruckenden Zweisatzerfolg über die Weltranglistenzweite Iga Swiatek das Halbfinale der Australian Open erreicht. Die Wimbledon-Siegerin von 2022 fertige die sechsfache Grand-Slam-Siegerin im Viertelfinale mit 7:5 und 6:1 ab und blieb in Melbourne damit ohne Satzverlust.

Rybakina hatte zu Beginn des Matches noch mit leichten Serviceproblemen zu kämpfen und gab umgehend ihr erstes Aufschlagspiel ab. Der Kasachin gelang allerdings unmittelbar der Ausgleich zum 1:1 und in weiterer Folge das entscheidende Break zum 7:5. Im zweiten Satz ließ die Weltranglistenfünfte dann gar nichts mehr anbrennen.

Pegula wartet im Halbfinale

“Ich bin sehr zufrieden mit dem Sieg heute”, sagte Rybakina nach dem Match im On-Court-Interview. “Ich denke, dass der erste Aufschlag im ersten Satz bei uns beiden nicht wirklich funktioniert hat. (…) Im zweiten habe ich dann befreiter aufgespielt und auch besser serviert.”

Während Swiateks Traum vom Karriere-Grand-Slam nach dem Viertelfinal-Aus vorerst geplatzt ist, fehlen Rybakina nur mehr zwei Siege zu ihrem zweiten Grand-Slam-Triumph. Im Halbfinale bekommt es die Melbourne-Finalistin von 2023 mit Jessica Pegula zu tun, Die 31-Jährige gewann das letzte Viertelfinale gegen Amanda Anisimova in zwei Sätzen.

Hier das Damen-Einzel-Tableau in Melbourne