Australian Open: Swiatek beißt sich gegen Yuan durch

In ihrer Auftaktbegegnung bei den Australian Open 2026 musste die sechsfache Major-Siegerin Iga Swiatek gegen die chinesische Qualifikantin Yue Yuan absolute Schwerstarbeit verrichten, ehe sie dennoch in zwei Sätzen den Einzug in die nächste Runde fixieren konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 11:31 Uhr

© Getty Images Gegen die Chinesin Yue Yuan musste Iga Swiatek absolute Schwerstarbeit leisten.

Wenn die sechsfache Major-Siegerin Iga Swiatek in der ersten Runde eines Grand-Slam-Turniers von einer Qualifikantin gefordert wird, fällt ihr eindeutig die Favoritenrolle zu. Auch im Falle der Australian Open 2026, wo sie sich zum Auftakt der Chinesin Yue Yuan gegenübersah, die sie im vergangenen Herbst beim WTA-Turnier in Peking mit 6:0, 6:3 deklassieren konnte.

Und doch zeigte die 27-jährige Yuan von Beginn an, dass es sich bei der ehemaligen Nr. 36 der Welt nicht um eine „normale“ Qualifikantin handelte. Mit aggressiven Grundschlägen übte sie von Beginn an großen Druck auf die Favoritin aus, schnappte sich gleich das erste Aufschlagspiel der 24-jährigen Swiatek und bestätigte dies bei eigenem Aufschlag. Nach dem ersten Sturmlauf ihrer Gegnerin schien sich die Polin etwas gefangen zu haben und konnte ihre Fehlerquote deutlich reduzieren, wodurch sie den 3:3-Gleichstand eintüten konnte. Dennoch blieb Yuan weiter am Drücker und legte mit einem erneuten Break vor. Doch auch diesmal kehrte Swiatek im Stile einer Championesse zurück und konnte den Gang in den Tiebreak antreten, wo sie sich mit 6:4 zwei laufende Satzbälle erspielen konnte. Den ersten konnte die Chinesin noch mit einem Ass abwehren, die zweite Möglichkeit nutzte Swiatek bei eigenem Service eiskalt mit einem Rückhand-Winner.

Mit dem Satzgewinn im Rücken agierte Swietek wesentlich befreiter und konnte das Spiel ihrer Gegnerin besser lesen. Mit aggressiven Returns holte sich die Nr. 2 des Turniers im zweiten Akt die ersten beiden Aufschlagspiele ihrer Gegnerin und konnte dadurch auf 3:0 davonziehen. Beim Seitenwechsel nahm Yue eine Auszeit und ließ sich am Rücken behandeln, konnte das Match aber ohne augenscheinliche Beeinträchtigung fortsetzen und schien dadurch neuen Mut gefasst zu haben. Wie im ersten Satz ging die aktuelle Nr. 130 der Welt aktiv auf die Bälle drauf, konnte zweimal in Folge anschreiben, verpasste aber eine Break-Möglichkeit zum 3:3-Ausgleich. Im Anschluss daran erhöhte Swiatek noch einmal etwas ihre Schlagzahl, was gegen die aufopferungsvoll kämpfende Chinesin auch absolut notwendig war. So erspielte sie sich bei Aufschlag ihrer Gegnerin Matchbälle, wovon sie den zweiten mit einem Rückhand-Return-Winner die Linie entlang zum 7:6 (5), 6:3-Erfolg nach exakt zwei Stunden verwerten konnte.

In der zweiten Runde trifft die frisch gebackene United-Cup-Siegerin auf die Tschechin Marie Bouzkova, die sich in zwei Sätzen gegen die Mexikanerin Renata Zarazua behaupten konnte.