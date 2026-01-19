Starke Krämpfe: Stakusic muss im Rollstuhl vom Court
Tennisspielerin Marina Stakusic hat bei den Australian Open am Montag für besorgniserregende Szenen gesorgt.
von SID
zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 09:22 Uhr
Unter starken Schmerzen musste die Kanadierin ihre Erstrundenpartie gegen Priscilla Hon (Australien) aufgeben und nach einem Zusammenbruch in einem Rollstuhl vom Court gebracht werden. Später berichtete die 21-Jährige von heftigen Krämpfen.
"Es kann an der Hitze liegen, es kann am Stress liegen", sagte sie im Anschluss: "Ich habe so etwas noch nie erlebt, es war extrem schmerzhaft." In Melbourne herrschten am Montagnachmittag Temperaturen von knapp über 30 Grad.
Auch der Top-Ten-Spieler Félix Auger-Aliassime musste in seiner Erstrundenpartie gegen den Portugiesen Nuno Borges wegen Krämpfen aufgeben.