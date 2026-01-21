Australian Open: Tien droht! Zittern Meddy schon die Knie?

Im vergangenen Jahr war Learner Tien ein Dorn im Auge von Daniil Medvedev. Auch bei den Australian Open könnte es zu diesem Treffen kommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.01.2026, 21:16 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat mit Learner Tien bislang immer Probleme gehabt

Der Daniil Medvedev in der frühen Ausgabe der Saison 2025 ist nicht mit jenem von vor zwölf Monaten zu vergleichen. Da durfte sich der Russe gerade über die Geburt seiner zweiten Tochter freuen, kam ohne Vorbereitung nach Melbourne und schied in Runde zwei aus. Gegen einen jungen US-Amerikaner, den nur wenige Tennisfans so richtig auf ihrem Zettel hatten: Learner Tien.

Ein einmaliger Ausrutscher? Von wegen! Tien entwickelte sich im Laufe des vergangenen Jahres fast zum Angstgegner von Daniil Medvedev. In Peking sah es danach aus, als könnte der Russe Revanche nehmen. Stattdessen schaffte Tien nach Rückstand im zweiten Satz ein fast episches Comeback, im dritten Durchgang schleppte sich Medvedev von Krämpfen geplagt über den Court. Und gab auf.

Tien mit härterer Aufgabe

Immerhin: Wenige Tage später durfte Medvedev in Shanghai erstmals einen Erfolg gegen Tien feiern. Aber auch der fiel alles andere als souverän aus.

Und nun fehlt den beiden genau noch ein Sieg, um eine Neuauflage beim ersten Major des Jahres perfekt zu machen. Medvedev muss gegen Fabian Marozsan ran, eine knifflige, wiewohl natürlich lösbare Aufgabe. Schließlich hat Meddy zu Beginn des Jahres ja in Brisbane schon einen Titel geholt.

Sicherlich auch ein Verdienst von Tomas Johansson, der sich ja im letzten Drittel der Spielzeit 2025 der Aufgabe gestellt hat, Daniil Medvedev wieder in die engere Spitzengruppe in der ATP-Weltrangliste zu bringen. Das hat bislang ganz gut funktioniert. Auch wenn hier und da einen kleine Eskapade von Medvedev nicht auszuschließen ist.

Learner Tien wiederum hat Nuno Borges vor der Brust. Und der Portugiese ist bekanntermaßen ein ganz zäher Gegner. Und das könnte vielleicht ausschlaggebend werden. Denn Tien musste schon in Runde eins gegen Marcus Giron über die volle Distanz gehen. Gegen Borges liegt dasselbe sehr wohl im Bereich des Möglichen.

