Australian Open: Titelverteidigerin Keys dreht Fehlstart gegen Oliynykova

Nach nervösem Start kam Titelverteidigerin Madison Keys in ihrem Auftaktmatch bei den Australian Open gegen die Ukrainerin Oleksandra Oliynykova immer besser ins Rollen und fixierte den Zweitrunden-Einzug doch noch in zwei Sätzen. Beendet ist das Turnier dagegen für die Kanadierin Leylah Fernandez, die sich überraschend der Indonesierin Janice Tjen in zwei Sätzen beugen musste.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 03:54 Uhr

© Getty Images Nach einem verpatzten Start drehte Titelverteidigerin Madison Keys bei den Australian Open 2026 noch ihre Auftakt-Partie gegen die Ukrainerin Oleksandra Oliynykova.

Die Rod Laver Arena war angerichtet für die US-Amerikanerin Madison Keys, um als Titelverteidigerin ihren Turnierstart bei den Australian Open 2026 gegen die Ukrainerin Oleksandra Oliynykova zu begehen. Und auch aufgrund der Weltranglistenposition fiel der Weltranglisten-9. gegen die Nr. 90 im WTA-Ranking die eindeutige Favoritenrolle zu.

Doch erst einmal herrschte auf dem größten Court der Anlage verkehrte Welt. Zu Beginn war es die 25-jährige Oliynykova, welche die Bälle mit ihrem sicheren Spiel verteilte und immer wieder unangenehme Mondbälle einstreute, während die 30-jährige Keys mit einer viel zu hohen Fehlerquote aufwartete. Und so erspielte sich die Ukrainerin eine schnelle 4:0-Führung. Im weiteren Verlauf setzte Keys ihre ersten Gewinnschläge und arbeitete sich sukzessive in den Satz zurück, der im Tiebreak entschieden werden sollte. Und auch dieser verlief spiegelbildlich zum Verlauf des bisherigen Satzes und sah Oliynykova erneut mit 4:0 in Front. Doch auch diesmal schlug die Titelverteidigerin zurück und sicherte sich nach Abwehr von zwei laufenden Satzbällen mit einem Vorhand-Return-Winner aus der Rückhand-Ecke das 8:6.

Mit dem Satzgewinn im Rücken drehte Keys immer mehr auf und sicherte sich mit ihren dominanten Schlägen die ersten vier Spiele. Zwar konnte Oliynikova bei eigenem Service erstmals im Durchgang anschreiben, dennoch besiegelte die Favoritin mit zwei in Folge gewonnener Spiele den finalen 7:6 (8), 6:1-Erfolg nach 1:40 Stunden. In der zweiten Runde bekommt es Keys mit ihrer Landsfrau Ashlyn Krueger zu tun, die sich in zwei Sätzen gegen die Tschechin Sara Bejlek behaupten konnte.

Fernandez scheitert an Tjen

Eine überraschende Auftaktpleite musste die an Position 22 geführte Leylah Fernandez hinnehmen. Gegen die Indonesierin Janice Tjen steigerte sich die 23-jährige Kanadierin nach deutlich verlorenem ersten Satz, konnte aber die 2:6, 6:7 (1)-Niederlage nicht mehr abwenden.

Hier das Einzel-Tableau der Damen bei den Australian Open 2026