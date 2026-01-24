Australian Open: Titelverteidigerin Keys kommt in Schwung

Titelverteidigerin Madison Keys steht nach einer konzentrierten Leistung vor einem speziellen Achtelfinalmatch bei den Australian Open.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 24.01.2026, 05:24 Uhr

Madison Keys

In der dritten Runde bezwang die US-Amerikanerin die einstige Weltranglistenerste Karolina Pliskova aus Tschechien mit 6:3, 6:3 - nun wartet im Kampf um den Viertelfinaleinzug ein Duell mit ihrer Landsfrau und guten Freundin Jessica Pegula.

"Mein Aufschlag hat mich aus einigen schwierigen Situationen gerettet", sagte Keys: "Das gibt mir das Selbstvertrauen, dass ich mein bestes Tennis spielen kann, wenn ich unter Druck stehe."

Vergangenes Jahr hatte die 30-Jährige in Melbourne ihren größten Karriereerfolg gefeiert. In einem hochklassigen Finale schlug sie überraschend Aryna Sabalenka und verhinderte den dritten Erfolg der Belarussin bei den Australian Open in Folge.

Neben Keys sind auch weitere Mitfavoritinnen sicher weiter: Jessica Pegula gewann gegen Oksana Selekhmetova mit 6:3, 6:2, Amanda Anisimova gegen Peyton Stearns mit 6:1, 6:4