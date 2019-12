Australian Open: Vorjahreshalbfinalist Lucas Pouille muss Start absagen

Lucas Pouille wird aufgrund einer Verletzung nicht an den Australian Open teilnehmen können. Der Franzose, der in der Vorsaison in Melbourne das Halbfinale erreichte, hat nach wie vor mit Problemen am Ellbogen zu kämpfen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.12.2019, 19:17 Uhr

© Getty Images Lucas Pouille

"Wie man sich vorstellen kann, bin ich sehr enttäuscht und traurig". Mit diesen Worten gab Lucas Pouille bereits etwas weniger als einen Monat vor Beginn der Australian Open den Verzicht auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres bekannt. Er habe seit dem 9. Oktober 2019 alles versucht, um seine Ellbogenprobleme in den Griff zu bekommen und für den Beginn der Saison bereit zu sein, jedoch habe die Zeit im Endeffekt nicht ausgereicht.

Bereits seit Mitte Oktober musste der Franzose pausieren und verpasste so die Events in Paris-Bercy sowie das Davis-Cup-Finale in Madrid. Den letzten Auftritt des 25-Jährigen gab es in Shanghai, wo sich Pouille dem US-Amerikaner John Isner in der zweiten Runde geschlagen geben musste.

Pouille fallen 720 Punkte aus der Wertung

Der Verzicht auf die Australian Open ist für Pouille ganz besonders bitter. In der abgelaufenen Saison erreichte der Franzose in Melbourne das Halbfinale. Auf dem Weg dorthin schlug er unter anderem Borna Coric und Milos Raonic, ehe er dem späteren Sieger Novak Djokovic in drei klaren Durchgängen unterlag.

Pouille werden aufgrund der Absage für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres 720 Punkte aus der Wertung fallen. Ein Absturz in den ATP-Rankings scheint für den Weltranglisten-22. somit unausweichlich zu sein.

Mit dem Verzicht auf die Australian Open gehen darüber hinaus zwei weitere Turnier-Absagen einher. Sowohl beim ATP Cup als auch beim ATP-250-Event in Adelaide wird Pouille nicht an den Start gehen.