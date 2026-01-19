Australian Open: Wie fit ist Joao Fonseca? Morgen wissen wir’s …

Joao Fonseca steigt wie Jannik Sinner erst am morgigen Dienstag in die Australian Open 2026 ein. Im Gegensatz zum Titelverteidiger gibt es beim Brasilianer aber Fragezeichen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 19:04 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca beim Training in Melbourne

Es wäre wohl mit das attraktivste Drittrunden-Match bei den Australian Open 2026: Ein Treffen zwischen Joao Fonseca und Titelverteidiger Jannik Sinner. Während beim Südtiroler allerdings keine Zweifel daran bestehen, dass er seine ersten beiden Matches (und womöglich auch die fünf folgenden) gewinnen wird, weiß man als Außenstehender über die Verfassung von Joao Fonseca bestenfalls wenig.

Fakt ist: Fonseca wollte eigentlich zwei 250er-Turniere vor dem ersten Major 2026 absolvieren, sagte aber beide Einsätze wegen Beschwerden im unteren Rückenbereich ab. Und kommt also ohne Matchpraxis nach Melbourne. Der erste Test könnte mit Elliott Spizziri gleich einmal sehr schwierig werden, der US-Amerikaner liegt in der aktuellen ATP-Weltrangliste auf Position 84. Und hat in Auckland zuletzt das Viertelfinale erreicht.

Der letzte vermerkte Auftritt von Joao Fonseca war dagegen die Exhibition gegen Carlos Alcaraz im Dezember in Miami.

Sinner komplett sorgenfrei

Was passieren kann, wenn man nicht voll fit in ein Turnier geht, hat man exemplarisch am heutigen Montag gesehen: Etwa bei Jiri Lehecka, der gegen Arthur Gea in drei Sätzen verlor. Oder Félix Auger-Aliassime, der gegen Nuno Borges wegen Krämpfen aufgeben musste.

Jannik Sinner andererseits scheint komplett sorgenfrei durch die Off-Season gekommen zu sein. Da spielt die Niederlage gegen Carlos Alcaraz beim Schaukampf in Südkorea sicherlich keine Rolle. In einem Drittrunden-Duell mit Joao Fonseca wäre der Weltranglisten-Zweite aber in jedem Fall Favorit. Unabhängig von der körperlichen Verfassung des jungen Brasilianers.

