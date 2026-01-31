Australian Open: Zverev, Sinner und Co. sorgen für Rekordzugriffe

Die beiden epischen Halbfinal-Matches bei den Männern in Melbourne 2026 haben sich auch auf die Zugriffszahlen bei tennisnet enorm positiv niedergeschlagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.01.2026, 12:25 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Jannik Sinner am Freitag in Melbourne

Was war das gestern für ein unglaublicher Halbfinal-Tag bei den Australian Open 2026! Insgesamt rund zehn Stunden absolutes Spitzentennis haben die Tennisfans begeistert. Vor Ort in Melbourne sowieso, aber natürlich auch vor den TV-Geräten in Deutschland und Österreich. Und - nicht zu vergessen - auch hier auf dieser Seite.

Mehr als 1,5 Millionen Zugriffe waren es auf der tennisnet-Seite und in der tennisnet-App, die da Jannik Sinner, Alexander Zverev und Co. gestern zusammen gekommen sind. Von Tennis-Aficionados aus den deutschsprachigen Ländern - wie eben auch Südtirol.

Und diese Zahlen unterstreichen auch eindrücklich, wie sehr Tennis nach wie vor die Massen bewegt. Wenn dann darüber hinaus so grandioser Sport wie in den beiden Halbfinal-Matches von Melbourne geliefert wird: umso besser.

