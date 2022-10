Baby mit Aussicht: Auch Daniil Medvedev ist Papa geworden!

Nächste Baby-News am heutigen Samstag: Auch Daniil Medvedev ist Vater einer Tochter geworden!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.10.2022, 19:30 Uhr

© Instagram / @medwed33

Erst hatte Gael Monfils seine frohe Kunde am Samstagvormittag verkündet, wenige Stunden später folgte Daniil Medvedev. "Welcome to the world, baby girl", postete er auf Instagram. Der Name seiner Tochter: offenbar noch geheim.

Zeitlich gesehen war er sogar vor Monfils dran, das Geburtsdatum datierte er auf den 14.10. (also gestern).

In Sachen Aussicht sollte ihm dennoch niemand etwas vormachen: eine Klinik in Nizza, mit Blick aufs Meer, ist natürlich Chef.

"Willkommen im Papa-Club", schrieb Kollege Karen Khachanov unter den Post, auch Andreas Seppi, Holger Rune, Radu Albot und der französische DJ Bob Sinclair gehörten zu den Gratulanten.

Medvedev ist mit Gattin Daria Medvedeva verheiratet, immer wieder auch gern gesehener Gast in seiner Box.

Medvedev plant als Nächstes einen Turnierstart bei den Erste Bank Open in Wien (ab 24. Oktober).