Babyglück! Ons Jabeur wird erstmals Mutter

Sportlich war die Saison 2025 für Ons Jabeur keine besonders erfolgreiche. Aber das ist jetzt Nebensache. Denn die Tunesierin erwartet ihr erstes Kind.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.11.2025, 21:12 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur freut sich auf ihr erstes Kind

Ja, Ons Jabeur war auch bei den WTA Finals in Riad dabei. Allerdings nur als Ehrengast. Sportlich hat das die Saison 2025 nicht hergegeben. Die 32-jährige Tunesierin ist von Verletzungen geplagt, konnte insgesamt lediglich 30 Matches bestreiten. Das letzte davon in Wimbledon.

Dafür gibt es gute Nachrichten von der Familienseite. Denn wie Jabeur und ihr Partner in den sozialen Medien bekanntgegeben haben. erwarten die beiden ihr erstes Kind. Damit reiht sich Jabeur in die Riege von Kolleginnen wie Elina Svitolina, Naomi Osaka oder Belnida Bencic ein.

Die drei Genannten sind mittlerweile wieder auf die WTA-Tour zurückgekehrt. Zum Teil mit großen Erfolgen. Bencic etwa kratzt schon wieder an den Top Ten. Ob man Ons Jabeur nach der Babypause wieder im Tenniszirkus sehen wird? Das ist wohl offen. Denn die zweimalige Wimbledon-Finalistin hatte sich zuletzt äußerst kritisch über die Belastungen auf der Tour geäußert.