Bad Homburg: Angelique Kerber sicher in Runde zwei, Petra Kvitova muss kämpfen

Angelique Kerber ist äußerst souverän in das WTA-250-Turnier von Bad Homburg gestartet. Die Porsche-Markenbotschafterin besiegte am Montag Ekaterina Yashina in zwei Sätzen. Weitaus härter arbeiten für ihren Achtelfinaleinzug musste indes Petra Kvitova.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 21.06.2021, 19:41 Uhr

Angelique Kerber steht in Bad Homburg in Runde zwei

Es war ein lockeres Aufgaloppieren, das Ekaterina Yashina der ehemaligen Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber am Montag in Bad Homburg abverlangen konnte. Die Deutsche gab sich gegen ihre russische Kontrahentin keine Blöße, legte nach einem deutlichen 6:1 in Durchgang eins ein neuerliches 6:1 nach und schaffte somit den Einzug ins Achtelfinale. Dort geht es nun gegen Anna Blinkova.

Weitaus enger gestaltete sich hingegen der erste Auftritt der topgesetzten Dame in Bad Homburg. Die Tschechin Petra Kvitova legte gegen Katarzyna Piter nämlich einen gehörigen Fehlstart hin, musste Durchgang eins mit 4:6 verloren geben. Mit 6:1 gelang Kvitova zunächst der Satzausgleich, im dritten Durchgang setzte sich die Weltranglistenzwölfte schließlich mit 6:4 durch. Im Achtelfinale geht es nun gegen die US-Amerikanerin Ann Li, die mit der jungen Deutschen Anna Zaja keine Probleme hatte.

Drei DTB-Asse im Achtelfinale

Mit dem Auftaktsieg von Angie Kerber stehen gleich vier DTB-Asse in der Runde der letzten 16. Bereits zuvor hatten nämlich Andrea Petkovic, Tamara Korpatsch und Laura Siegemund ihr Achtelfinalticket gelöst. Letztere beiden musste dafür jedoch über drei Sätze gehen, Korpatsch machte erst im Tiebreak des dritten Durchgangs den Deckel drauf.

