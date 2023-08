Bald um Platz 470! Kyrgios nimmt es gelassen

Nick Kyrgios wird schon bald in der Weltrangliste nicht mehr unter den 450 besten Spielern der Welt vertreten sein. Auf den Hohn und Spott, vor allem in den sozialen Netzwerken, hat der verletzte Australier nun reagiert – und er nimmt es erstaunlich gelassen. Aber ist auch angriffslustig wie eh und je.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.08.2023, 02:53 Uhr

Nick Kyrgios ruft in Richtung seiner Kritiker, dass er bei seiner Rückkehr auf Platz 21 stehen wird und fügt außerdem hinzu, dass er jederzeit Wildcards für das Hauptfeld eines Turniers erhalten kann.

Letzte Woche zog Kyrgios auch vom Cincinnati Masters und den US Open zurück. Er ist immer noch nicht fit. Das macht sich natürlich auch in der Weltrangliste inzwischen deutlich bemerkbar: Nach den US Open wird Kyrgios voraussichtlich außerhalb der Top-450 der Welt platziert sein. Auf Twitter schaute sich ein User das Ranking von Kyrgios mal genauer an: „Nach den US Open wird Nick Kyrgios um Platz 470 rangieren, da er nur 90 Punkte in der ATP-Rangliste haben wird.“

Kyrgios reagierte direkt auf diesen Tweet und konnte sich die ein oder andere Spitze nicht verkneifen: "Yes that’s what happens when you have injuries. I also have a protected ranking of 21 and will get wildcards wherever I want. GREAT UPDATE!"

Ob auf oder neben dem Platz: Langweilig wird es mit Nick Kyrgios nirgendwo.