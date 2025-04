Barcelona Open: Ruud weiter auf Titelkurs

Casper Ruud setzte sich bei dem ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona mit 7:5 und 7:5 gegen Hamad Medjedovic durch und sichert sich damit den letzten Viertelfinalspot des Tages.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 16.04.2025, 20:36 Uhr

© Getty Images Casper Ruud sichert sich mit einem Zwei-Satz-Sieg seinen Platz im Viertelfinale

In der neuen Saison lief es auch für Ruud bislang noch nicht ganz rund. Zwar erreichte der Norweger in Dallas das Finale, doch die ganz großen Erfolge blieben bisher aus. Das soll sich nun in Barcelona ändern – schließlich geht der aktuell Zehntplatzierte der Weltrangliste beim spanischen Sandplatzturnier als Titelverteidiger an den Start.

Seine Auftaktaufgabe meisterte Ruud souverän in zwei Sätzen. Für den Einzug ins Viertelfinale musste der 26-Jährige dann am Serben Hamad Medjedovic vorbei – und der machte es dem Favoriten alles andere als leicht. Gleich zu Beginn der Abendsession gelang Medjedovic das frühe Break. Mit seinem präzisen ersten Aufschlag setzte der Serbe immer wieder Akzente, doch Ruud zeigte sich in den Ballwechseln als der stabilere Spieler. Nach dem Re-Break zum 4:4 holte sich der an Nummer zwei gesetzte Norweger den ersten Satz nach insgesamt neun abgewehrten Breakbällen mit 7:5. Im Verlauf des zweiten Satzes verbesserte sich die Vorhand-Qualität des 21-jährigen Serben, der auch generell der deutliche aggressivere Spieler der Partie war

Ruud behielt in der Defensive die Nerven und versuchte auf Anraten seines Coaches die Rückhand seines Kontrahenten anzuvisieren. Nach langen Aufschlagspielen zum Ende des zweiten Satzes, holte sich der Norweger auch diesen Durchgang mit 7:5.

Damit reiht sich der Zweitgesetzte hinter Fils, Tsitsipas und Rune ein, die sich bereits ihr Ticket unter die letzten Acht am Vormittag gesichert hatten. Auf dem Weg zur Titelverteidigung trifft Ruud auf Holger Rune. Die Partie ist für Freitag angesetzt.

Hier das Einzel-Tableau der Herren