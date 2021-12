Barty, Muguruza, Swiatek & Co: Staraufgebot zum Jahresstart in Adelaide

Das WTA-500-Event von Adelaide darf sich 2022 über eine regelrechte Flut an Topspielerinnen freuen. Gemäß der Entry List sind ab 2. Januar neun der Top Ten der WTA-Charts in Down Under am Start. Naomi Osaka, Emma Raducanu und Simona Halep starten indes zeitgleich in Melbourne.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.12.2021, 12:57 Uhr

Ash Barty wird voraussichtlich Anfang Januar auf die WTA-Tour zurückkehren

Die Verschiebung um knapp zwei Monate nach vorne scheint sich für die Veranstalter des WTA-500-Events von Adelaide offenkundig auszuzahlen. War das Event 2021 noch Ende Februar - und damit nach den Australian Open - über die Bühne gegangen, so wird dem Event 2022 Anfang Januar die Rolle des Vorbereitungsturniers auf das erste Major des Jahres zuteil. Und damit eine äußerst dankbare.

Stand heute - nach Veröffentlichung der Entry List - werden sich nämlich gleich neun der Top Ten der WTA-Weltrangliste beim WTA-500-Event von Adelaide die Ehre geben. Die Nummer eins bis sechs der WTA-Charts haben genannt, lediglich Anett Kontaveit als Weltranglistensiebente wird in Adelaide nicht starten. Und das bei der überhaupt erst dritten Austragung des Events seit 2020. Die erste Ausgabe des Events hatte Ash Barty gewinnen können, die das Feld 2022 als Weltranglistenerste anführen wird. 2021 triumphierte Iga Swiatek.

Veranstalter hoch erfreut

Standesgemäß zufrieden ob des hochkarätigen Teilnehmerfeldes zeigten sich auch die Veranstalter: "Wir sind begeistert, ein hochkarätiges Teilnehmerfeld für die erste Woche des Adelaide International ankündigen zu können",

-international-fields/" target="_blank">wird Alistair MacDonald, Turnierdirektor des Adelaide International, in einer Aussendung zitiert. "Neun der zehn besten Frauen, darunter die Weltranglistenerste Ash Barty und Titelverteidigerin Iga Swiatek, sind ein großer Coup für Adelaide." Grund dafür ist auch ein Investment in den Ausbau der Anlage, wie SA Premier Steven Mashall betont: "Wieder einmal werden die Augen der Welt auf unseren großartigen Staat gerichtet sein, denn die 44 Millionen Dollar teure Umgestaltung des Memorial Drive ist das Herzstück dieses spannenden Turniers."

Zeitgleich mit dem Damen-Event wird vom 2. bis zum 9. Januar auch ein Herren-Turnier in Adelaide über die Bühne gehen. Wenngleich dieses - auch aufgrund der starken Konkurrenz durch den ATP Cup - nicht mit dem Teilnehmerfeld bei den Damen mithalten kann. Gael Monfils wird hier das Feld anführen, Karen Khachanov, Marin Cilic und der Lokalmatador John Millmann gelten als Aushängeschilder für das ATP-250-Event. Zum selben Zeitpunkt mit dem WTA-500-Event findet indes auch ein Turnier in Melbourne statt: Hier gelten Naomi Osaka, Simona Halep und die US-Open-Siegerin Emma Raducanu als die Titelfavoritinnen.