Bauchmuskelriss: Saison für Naomi Osaka beendet

Naomi Osaka hat ihre Saison 2024 für beendet erklärt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 22.10.2024, 09:51 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka kehrt erst 2025 zurück

Naomi Osaka wird in dieser Saison verletzungsbedingt nicht mehr auf den Tennisplatz zurückkehren. Das gab die viermalige Grand-Slam-Siegerin im Zuge ihrer Absage für das WTA-Turnier in Hongkong Ende Oktober am Montag bekannt. Zuvor hatte Osaka bereits verkündet, aufgrund eines Bauchmuskelrisses nicht am Billie Jean King Cup Mitte November teilnehmen zu können.

"Es tut mir wirklich leid, dass ich bei den Hongkong Tennis Open nicht spielen kann wie auch den Rest der Saison", wird Osaka in einem Statement der Turnierorganisatoren zitiert. Das Event in Hongkong wäre vor dem Billie Jean King Cup in Malaga das vorletzte für Osaka in diesem Jahr gewesen. Zuletzt hatte die 27-Jährige bereits auf ihre Heim-Turniere in Osaka und Tokio verzichtet.

Verletzung schlimmer als befürchtet

"Ich dachte, ich hätte mir den Rücken gezerrt, aber ich habe in Peking eine MRT-Untersuchung machen lassen, und sie sagten, dass ich mir eine Bandscheibe im Rücken geprellt und mir auch die Bauchmuskeln gerissen habe", sagte Osaka zu ihrer Verletzung laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo. Am 1. Oktober war sie im Achtelfinale von Peking gegen die Weltranglistendritte Coco Gauff (USA) ausgeschieden.

Osaka war im April erstmals seit 2020 wieder für das japanische Billie-Jean-King-Cup-Team aufgelaufen. Im Duell mit Kasachstan qualifizierten sich die Japanerinnen für die Endrunde des Nationenwettbewerbs vom 13. bis 20. November im spanischen Malaga.

Seit ihrer Rückkehr auf die Tour nach der Geburt ihrer Tochter Shai kämpft Osaka um den Anschluss an die Weltspitze. Ihr letzter Major-Sieg bei den Australian Open 2021 liegt schon mehr als dreieinhalb Jahre zurück.