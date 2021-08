Bayern-Fan Daniil Medvedev - Viel Liebe für Gomez und Lewandowski

Daniil Medvedev nimmt die US Open 2021 als Nummer zwei in Angriff. Gut möglich, dass er bei aller Konzentration auf die bevorstehenden Aufgabe dennoch auch seiner großen Leidenschaft frönt, wie Medvedev im Interview mit spox.com verriet: dem FC Bayern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.08.2021, 04:08 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat sich als Fußball-Experte geoutet

Seinen Auftritt beim ATP-Challenger-Turnier in Ismaning vor ein paar Jahren ist Daniil Medvedev nicht so sehr in sportlicher Erinnerung geblieben. Vielmehr machte ein Besuch in der Allianz Arena den größten Eindruck auf den aktuellen Weltranglisten-Zweiten, wie er im Interview mit spox.com erklärte. Das Gespräch mit Spox-Redakteur Florian Regelmann hat vor allem eines klar gemacht: Medvedev ist ein absoluter Fußball-Experte. Hier einige Auszüge ...

Daniil, Sie sind als großer Fußball-Fan, vor allem als großer Bayern-Fan bekannt. Wie hat sich das entwickelt?

Daniil Medvedev: Um ehrlich zu sein, habe ich mich so richtig in Fußball und in Bayern verliebt, als ich so 12 Jahre alt war. Da hat es richtig angefangen. Aber mir hat Bayern schon davor gut gefallen. Ich erinnere mich, da war ich 6 Jahre alt, und Bayern war richtig gut zu der Zeit Anfang der 2000er-Jahre, dass ich meinen Eltern immer gesagt habe: Bayern spielt im Fernsehen, wir müssen das anschauen. Aber als ich 12 war, ging es richtig los und ich habe zu mir gesagt: Hey, ich brauche jetzt ein Team.

Die Bayern haben Ihnen ja nach Ihrem Triumph bei den ATP Finals ein Trikot geschenkt.

Medvedev: Genau, sie haben mir einige Sachen geschickt, das war supernett. Ich nehme bei Trikots immer die Nummer 33, weil ich so ein großer Fan von Mario Gomez bin. Als er bei den Bayern spielte, hat er so großartige Leistungen gezeigt - ich habe ihn so sehr geliebt. Er war mit Abstand mein absoluter Lieblingsspieler und alleine wegen ihm ist die 33 meine Lieblingsnummer.

Aber warum ausgerechnet Mario Gomez?

Medvedev: Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass ich auch mal Stürmer war, als ich früher in der Jugend Fußball gespielt habe. Ich war auch groß und hatte keine Technik. (lacht) Aber ich habe auch Tore geschossen. Mario war einfach fantastisch und irgendwie war er mir von seiner ganzen Art und Weise sehr nahe. Aber Arjen Robben war auch genial, er war wie ein Magier auf dem Platz.

