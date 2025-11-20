Becker über Federer: "Der wichtigste Sportler aller Zeiten"

Anlässlich der Bekanntgabe der Aufnahme von Roger Federer in die International Tennis Hall of Fame haben einige Legenden dem Schweizer herzlich gratuliert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.11.2025, 10:46 Uhr

© Getty Images Roger Federer und Boris Becker beim Laureus Award 2018

Roger Federer und Boris Becker, das war ja vor wenigen Jahren eine Kombination, die sportlich eine große Rivalität austrug. Während Federer aktiv noch versuchte, Titel zu sammeln, saß Becker in der Box von Novak Djokovic. Mit dem Ziel, den Schweizer Maestro wieder einzufangen. Was auch ziemlich oft gelang. An Federer Seite wirkte damals wiederum Stefan Edberg, der mit Becker ja auch eine legendäre Serie prägte: Zwischen 1988 und 1990 bestritten die beiden drei Wimbledon-Endspiele in Folge gegeneinander.

Der Respekt von Seiten Beckers für Federer (und umgekehrt) war aber immer da. Was sich nun auch anlässlich der Bekanntgabe, dass der 20-malige Major-Sieger in die International Tennis Hall of Fame in Newport aufgenommen wird, erneut gezeigt hat.

„Du hast Tennis wirklich auf eine neue Landkarte gebracht“, erklärte Boris Becker also. „Wann immer Du begonnen hast zu gewinnen, mochten Leute, die nichts mit Tennis zu tun hatten, plötzlich Tennis. Und Du warst der Grund. Du bist also nicht nur einer der besten Tennisspieler aller Zeiten, Du bist der wichtigste Sportler aller Zeiten.“

Lob von Edberg, Hingis und King

Auch andere Legenden hielten mit ihrem Lob nicht hinter dem Berg. Eben jener Stefan Edberg ließ etwa ausrichten: „Gratulation zum Einzug in die Tennis Hall of Fame. Du verdienst es wirklich. Du hast eine unglaubliche Karriere. Und 20 Grand-Slam-Titel sagen eigentlich alles.“

Mit Martina Hingis hat Roger Federer natürlich eine ganz besondere Verbindung. Und Hingis ging auch auf die besonders spielerische Seite ihres Landsmannes ein: „Alles hat immer so perfekt und einfach ausgesehen, wenn Du auf dem Court warst. Viele Leute sehen nicht den Schweiß dahinter, weil Du es irgendwie so einfach hast aussehen lassen.“

Und auch Billie Jean King hat lobende Worte gefunden: „Du hast so vielen von uns so viel bedeutet. Du hattest solchen Mut, solchen Fokus, so eine Intensität. Ich konnte sehen, wie viel es Dir bedeutet. Und nur Dir zuzusehen hat jeden Aspekt Deines Charakters zum Vorschein gebracht.“

