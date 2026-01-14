Beim nächsten „One Point Slam“ ist Taylor Fritz dabei

Nach Ansicht der TV-Bilder hat Taylor Fritz seinen Verzicht auf den „One Point Slam“ doch bedauert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.01.2026, 19:46 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz beim Training in Melbourne

Taylor Fritz mag augenblicklich nach seiner Form suchen, das Knie schmerzt obendrein. Beim Kurznachrichtendienst X zeigt sich der US-Amerikaner aber nach wie vor auf der Höhe seiner Kunst.

Fritz war einer jener Profis, die auf eine Teilnahme beim „One Point Slam“ am Mittwoch in Melbourne verzichtet haben. Und bereite diese Entscheidung umgehen. Er gab sich selbst ein massives „L“ (also einen „Loss“, wie man im amerikanischen Sport sagt), denn bei der Betrachtung der TV-Bilder entdeckte der US-Open-Finalist von 2024 dann doch, dass die ganze Sache Spaß gemacht hat.

Gewonnen hat die ganze Chose ein lokaler Amateur. Jordan Smith gewann den entscheidenden Punkt gegen Joanna Garland, die Nummer 117 der Welt. Die mit dem Preisgeld von einer Million australischer Dollar sicherlich auch etwas anfangen hätte können.

Dass Taylor Fritz neuen Formaten nicht grundsätzlich abgeneigt ist, hat er ja im vergangenen Herbst gezeigt. Da startete er mit Elena Rybakina eigener Auskunft nach als einer der Favoriten in den neuen Mixed-Doppel-Wettbewerb. Nur um dann gleich zum Auftakt den späteren Champions Sara Errani und Andrea Vavassori zu unterliegen.

