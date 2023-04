Belinda Bencic geht ab sofort im ASICS-Outfit auf Titeljagd

Olympiasiegerin Belinda Bencic hat den Ausrüster gewechselt: Die Schweizerin geht ab sofort in ASICS auf Titeljagd.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2023, 14:41 Uhr

© Asics Belinda Bencic geht ab sofort im ASICS-Outfit auf Titeljagd

Belinda Bencic liegt in der WTA-Weltrangliste aktuell auf Position elf, in der Saison 2023 hat die Schweizerin schon zwei Turniersiege feiern können: Ganz zu Jahresbeginn in Adelaide, später beim 500er in Abu Dhabi. Zuletzt stand Bencic in Charleston im Endspiel, wo sie knapp gegen Ons Jabeur verlor.

Ihre nächsten Erfolge wird Belinda Bencic nun in einem neuen Outfit anstreben. Denn die 26-Jährige hat sich dem Team von ASICS angeschlossen.

"ASICS ist weltweit als die beste technische Tennisschuh- und Apparel-Marke bekannt", erklärte Bencic in einer Aussendung. "Ihre Aufmerksamkeit auf die Details der Produktentwicklung gibt mir das Vertrauen, dass ich die am besten entwickelten Tennisschuhe und -kleider tragen werden. Ich bin stolz darauf, ASICS und die Wete, wofür diese Marke steht, zu repräsentieren. Vor allem die Unterstützung für mentale Gesundheit und die positive Wirkung des Sports. Ich bin absolut erfreut, nun zum ASICS Tennis Team dazuzustoßen."