Belinda Bencic und Daria Kasatkina im Finale des Adelaide International

Belinda Bencic wird im Finale des Adelaide International 2 auf Daria Kasatkina treffen, nachdem beide Spielerinnen im Halbfinale per Walkover in das Titelmatch einzogen.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 13.01.2023, 19:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GettyImages Bleibt abzuwarten, ob Belinda Bencic auch morgen noch jubelt

Daria Kasatkina sollte eigentlich in der Runde der letzten vier des WTA-Tour-500-Turniers gegen Paula Badosa antreten. Die 25-jährige Spanierin musste allerdings wegen einer Verletzung am rechten Oberschenkel aufgeben. "Ich bin wirklich enttäuscht, dass ich heute absagen musste, weil ich mich sehr auf das Match gefreut habe“, sagte Badosa. Die Doppelpartnerin von Nadal hatte sich bei ihrer zweieinhalbstündigen Partie gegen die Brasilianerin Haddad Maia eine Zerrung im Abduktor zugezogen.

Bencic kommt ohne Anstrengungen weiter

Auch Veronica Kudemertova hat ihr Spiel gegen Belinda Bencic wegen einer Hüftverletzung abgesagt. Nun hat Bencic seit Juni 2022, als sie im Finale in Berlin gegen Ons Jabeur aufgeben musste, wieder die Chance auf einen Titel. Im Viertelfinale konnte sie sich gegen die Weltranglisten-Vierte Caroline Garcia durchsetzen. Aber auch Kasatkina gewann im Verlauf der Woche schon gegen Barbora Krejcikova, die French-Open-Gewinnerin von 2021.

Historie

Kasatkina führt in ihren fünf direkten Duellen gegen Bencic mit 3:2 und gewann ihr letztes Aufeinandertreffen in der zweiten Runde der French Open 2021 mit 6:2, 6:2. Bencic besiegte Kasatkina in der ersten Runde des Adelaide-Turniers 2020 mit 6:4, 6:4 in ihrem einzigen vorherigen Outdoor-Hartplatz-Duell.