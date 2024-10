Belinda Bencic vor Comeback - beim ITF-Turnier in Hamburg

Belinda Bencic will noch in diesem Jahr ihr Comeback nach der Babypause geben. Die Schweizerin wird beim ITF-Turnier in Hamburg, das am 27. Oktober startet, erstmals wieder aufschlagen.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 16.10.2024, 12:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Beldina Bencic möchte sich 2024 noch einmal testen

Belinda Bencic hat es eilig. Nur sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter Bella will sich die Olympiasiegerin von 2021 in Tokio einem ersten Härtetest unterziehen. Und zwar beim ITF-Tour-75-Turnier in Hamburg, das am 27. Oktober beginnen wird.

Bencic hat in ihrer Karriere neben dem Triumph bei Olympia sieben Titel auf der WTA-Tour gewonnen, den bislang letzten 2023 in Abu Dhabi.

Der Hamburger Tennisverband hat mit der 27-jährigen Schweizerin in Vorausschau auf das Turnier gesprochen …

Wir haben uns sehr gefreut, eine solch prominente Anfrage für eine Wildcard zu bekommen. Was sind Ihre Beweggründe dafür, Ihr Comeback bei unserem ITF-75-Turnier in Hamburg zu geben?



Belinda Bencic: „Ich freue mich extrem, in Hamburg anzutreten und bin für die Wildcard sehr dankbar. Vom Timing meines Comebacks her hat es sehr gepasst. Mein Ziel für dieses Jahr ist der Billie Jean King Cup im November (in Biel) und ich bin froh, dass ich davor mein Level beim Turnier in Hamburg testen kann.“



Ihre Tochter Bella wurde im April geboren, ein halbes Jahr später kehren Sie bereits auf die Tour zurück. Wo stehen Sie aktuell von Ihrem Fitness- und Tennislevel her, und was haben Sie sich vorgenommen für Ihr Comeback?



Bencic: „Ich bin sicher noch nicht auf dem absoluten Höhepunkt von meinem Tennislevel und meiner Fitness her, aber fühle mich sehr gut und ‚ready to compete’. Ich möchte mich wettkampfmäßig testen, um zu sehen, an was wir arbeiten müssen, um die nächste Saison topfit zu starten. Wir wollen auch sehen, wie sich der Alltag beim Turnier mit Bella logistisch hinkriegen lässt.“



Hamburg hat viel Tennistradition und gilt als eine der schönsten Städte Deutschlands – vorausgesetzt, es regnet nicht. Was verbinden Sie mit der Stadt Hamburg, und welche Sehenswürdigkeiten wollen Sie hier nebenher vielleicht noch anschauen?



Bencic: „Ich war tatsächlich noch nie in Hamburg. Ich freue mich sehr, die Stadt zu erkunden und hoffe, dass es nicht allzu viel regnet :).“



Sieben WTA-Titel und mehr als zwölf Millionen US-Dollar Preisgeld hat Bencic in ihrer Laufbahn gewonnen; ihr bisher größter Karriere-Triumph war ihr olympisches Einzel-Gold in Tokio im Jahr 2021. Ihr letztes Turnier vor der Mutterschaft bestritt Bencic im September 2023 in San Diego; im November verkündete sie ihre Schwangerschaft; zu diesem Zeitpunkt war sie die Nummer 14 der Tenniswelt. Am 23. April wurde Bella geboren, Vater des Babys ist Martin Hromkovic, der langjährige Lebensgefährte und Konditionstrainer von Bencic.