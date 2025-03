Ben Shelton hat jetzt auch noch Glück in der Liebe

Ben Shelton macht via Instagram seine Beziehung zu Fußballerin Trinity Rodman öffentlich. Für den US-Boy läuft es 2025 also nicht nur sportlich ganz hervorragend.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.03.2025, 20:58 Uhr

© Getty Images Für Ben Shelton hält das Glück aktuell nicht nur auf dem Court schöne Momente bereit.

Zu Beginn des Jahres hat Ben Shelton mit dem Einzug in das Halbfinale der Australian Open für positive Schlagzeilen gesorgt. Im März belegte der US-Amerikaner anschließend mit Rang zwölf seine bisher beste Platzierung in der Weltrangliste. Auch die Jahresbilanz von zehn Siegen bei fünf Niederlagen kann sich durchaus sehen lassen.

Doch für den 22-Jährigen scheint das Jahr 2025 auch privat bisher nur gute Nachrichten parat zu halten. Wie der Tennisprofi via Instagram der Welt mitteilte, befindet sich Ben Shelton in einer Beziehung. Und die neue Partnerin an der Seite der US-Tennishoffung ist zumidnest für eingefleischte Fußballfans keine Unbekannte. Denn Freundin Trinity Rodman ist als Fußballprofi aktiv und kann selbst bereits große Erfolge vorweisen. Bei den Olympischen Sommerspielen gewann Rodman mit dem US-Team die Goldmedaille.

Der Name Rodman ist kein Zufall

Für alle Basketballfans sei festgehalten, dass der bekannte Nachname Rodman kein Zufall ist. Denn Vater ist niemand Geringeres als NBA-Legende Dennis Rodman. Ben Shelton hat also eine sehr erfolgreiche Familie hinzugewonnen. Vielleicht ja ein zusätzlicher Schub, um schon bald die Top Ten zu stürmen.