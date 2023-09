Ben Shelton lässt sich feiern - an seiner alten Uni

Collegesport ist in den USA eine ganz große Sache. Wer könnte das besser bestätigen als US-Open-Halbfinalist Ben Shelton?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.09.2023, 11:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Ben Shelton darf am Wochenende beim Laver Cup ran

Bei aller Liebe für den Tennissport: An der University von Florida gibt es nur eine Sportart, die die Massen so richtig bewegt. Und das ist der Football. Aber warum nicht diese beiden Disziplinen zusammenbringen? Haben sich die Verantwortlichen der Uni vielleicht auch gedacht. Und Ben Shelton, der vor wenigen Tagen doch einigermaßen sensationell im Halbfinale der US Open gestanden, zum jüngsten Spiel der Gators eingeladen.

Ovationen von 90.000 Fans, das bekommt man auch nicht so oft präsentiert. Und Shelton, der an diesem College sein Tennishandwerk verfeinert hat (übrigens auch unter der Anleitung von Vater Bryan), bevor er dann auf die Profi-Tour weitergezogen ist, genoss die Aufmerksamkeit sichtlich.

Damit war das Wochenende von Shelton, der in wenigen Tagen sein Debüt beim Laver Cup in Vancouver geben wird, aber noch nicht vorbei. Am Sonntag durfte er dann auch noch bei den Volleyball-Mädchen den ersten Aufschlag übernehmen.