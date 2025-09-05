Ben Shelton und Tommy Paul müssen für den Laver Cup passen

Die Ambitionen von „Team World“ haben für die diesjährige Ausgabe des Laver Cups einen gewaltigen Dämpfer erhalten. Die US-Amerikaner Ben Shelton und Tommy Paul haben ihre Teilnahme aufgrund von Verletzungen abgesagt und werden durch ihre Landsleute Alex Michelsen und Reilly Opelka ersetzt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.09.2025, 10:49 Uhr

© Getty Images Ben Shelton und Tommy Paul mussten ihren Start bei der diesjährigen Ausgabe des Laver Cups aufgrund von Verletzungen absagen.

Seine Tränen verständlicherweise nicht zurückhalten konnte der US-Amerikaner Ben Shelton bei seiner Drittrunden-Partie der US Open 2025, als er die Begegnung gegen den Franzosen Adrian Mannarino nach Beendigung des vierten Durchgangs bei Satzgleichstand aufgrund einer Schulterverletzung aufgeben musste. Wie sich nun herausstellte, muss der 22-Jährige seinen Start bei der diesjährigen Ausgabe des Laver Cups absagen, der vom 19. bis 21. September in San Francisco ausgetragen wird.

Ebenfalls nicht beim Team-Show-Event in der Chase Arena, der sportlichen Heimat der Golden State Warriors in der NBA, wird der US-Amerikaner Tommy Paul am Start sein. Bei seiner Fünfsatz-Niederlage gegen den Kasachen Alexander Bublik in der dritten Runde des Majors in New York wirkte der 28-Jährige körperlich ebenfalls arg angeschlagen.

Trotz der Absagen der beiden US-amerikanischen Lokalmatadoren setzt der neue Team-Chef der Weltauswahl weiterhin auf den Faktor Heimvorteil. Anstelle von Shelton und Paul nominierte Andre Agassi deren Landmänner Alex Michelsen und Reilly Opelka. Während der 21-jährige Michelsen beim Laver Cup, der von der Agentur der Schweizer Tennislegende Roger Federer ins Leben gerufen wurde, sein Debüt geben wird, wird der 28-jährige Opelka erstmals seit 2021 wieder für das Team Welt aufschlagen.

Neben Michelsen und Opelka wird die in Rot gekleidete Weltauswahl weiters von den US-Amerikanern Taylor Fritz, Frances Tiafoe, dem Brasilianer Joao Fonseca und Francisco Cerundolo aus Argentinien repräsentiert. Yannick Noah, der ebenfalls als Coach debütieren wird, schickt für das in blauen Shirts antretende Team Europa neben dem Hamburger Alexander Zverev den Spanier Carlos Alcaraz, die beiden Skandinavier Casper Ruud und Holger Rune, den Tschechen Jakub Mensik sowie Flavio Cobolli aus Italien ins Rennen.