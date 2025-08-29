US Open 2025: Schock! Shelton muss gegen Mannarino verletzt aufgeben

Ben Shelton, einer der Mitfavoriten auf den Titel bei den US Open 2025, musste in seinem Drittrunden-Match gegen Adrian Mannrino nach dem vierten Satz verletzt aufgeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.08.2025, 23:06 Uhr

© Getty Images Die linke Schulter hat Ben Shelton einen tieferen Run bei den US Open gekostet

So wollte Adrian Mannarino natürlich nicht gewinnen. Aber der 37-jährige Franzose hatte zum Zeitpunkt der Verletzung von Ben Shelton ein großartiges Match im Louis Armstrong Stadium geliefert. Allerdings: der favorisierte US-Amerikaner war auf der Siegerstraße, bis er sich Mitte des vierten Satzes an der Schulter verletzte.

So aber musste Shelton nach einer Spielzeit von 3:07 Stunden beim Stand von 6:3, 3:6, 6:4 und 4:6 frustriert seine Schläger einpacken und seinem Gegner gratulieren. Mannarino trifft im Achtelfinale nun auf Jiri Lehecka. Der Tscheche hatte sich am früheren Nachmittag gegen Raphael Collignon mit 6:4, 6:4 und 6:4 behauptet.

Der Lokalmatador hatte unter dem geschlossenen Dach eine medizinische Auszeit genommen, danach versucht, die Punkte extrem kurz zu halten. Nach dem Verlust des vierten Satzes signaliserte aber auch Trainiervater Bryan Shelton, dass eine Fortführung der Partie keinen Sinn mache. Ben packte seine Schläger ein und verließ unter dem Applaus der Fans das Stadion. Mannarino wünschte im On-Court-Interview alles Gute - nahm den Einzug in das Achtelfinale des letzten Majors des Jahres aber natürlich mit Handkuss.

Kein Treffen von Shelton mit Alcaraz

Shelton war ja ins Viertel von Carlos Alcaraz gelost worden, auf diese Match hätten sich wohl alle Tennisfans gefreut. Zumal der Linkshänder Alcaraz sogar auf dem Sand von Roland-Garros richtig gefährlich geworden ist. Alcaraz hatte mit einem souveränen 6:2, 6:4 und 6:0 gegen Lucinao Darderi seinen Freitag erfolgreich bestritten.

Damit ruhen die Hoffnungen auf einen Heimsieg wohl wieder in allererster Linie auf Taylor Fritz, der heute Abend (Ortszeit) gegen den Schweizer Jerome Kym klarer Favorit ist. Frances Tiafoe dagegen hat aktuell mit Jan-Lennard Struff die allergrößten Probleme. Was aus Sicht von “Big Foe” besonders unerfreulich ist: Er hat aus dem vergangenen Jahr ja ein Halbfinale zu verteidigen.

