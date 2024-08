Benoit Paire: Entspannt auf Titeljagd in Polen

Benoit Paire steigt heute in das ATP-Challenger-Turnier in Grodzisk Mazowiecki ein. Und hinterlässt vor Turnierbeginn einen gewohnt relaxten Eindruck.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 13.08.2024, 11:54 Uhr

© Florian Heer Benoit Paire lässt es sich in Polen gutgehen

Von Florian Heer aus Grodzisk Mazowiecki

Entspannt, entspannter, Benoit Paire. So lässt sich zumindest die äußere Gemütslage des 35-jährigen Franzosen beschreiben. Bei strahlendem Sonnenschein, gekleidet in Jogginghose, einem Shirt aus seiner eigenen Kollektion, worauf die Worte „Hors Paire“ (eine Anspielung auf „hors pair“, französisch für „herausragend/außergewöhnlich“) prangen, dunkler Sonnenbrille und wie gewohnt den Rauschebart adrett gestutzt, so schlendert Paire über die Anlage der Akademia Tenisowa Tenis Kozerki. Das weitläufige Tennisgelände ist der Austragungsort der dieswöchigen dritten Auflage der Kozerki Open.

Noch bevor Paire seinen ersten Aufschlag beim mit 74.825 Euro dotiertem ATP-Challenger-Tour Hartplatzturnier ausführt, absolviert die ehemalige Nummer 18 der Weltrangliste mit beschriebener Tiefenentspannung einen PR-Termin für das Event. Zuvor stärkte sich Paire mit einem guten Essen und zog dabei das auf der Anlage befindliche italienische Restaurant dem Essen im Spielerbereich vor. Als Franzose hat man natürlich einen Sinn für Kulinarik.

Paire nach Verletzungen wieder angriffslustig

„Ich fühle mich gut. Ich bin bestimmt nicht in allerbester Verfassung, allerdings geht es mir insgesamt viel besser“, beschreibt Paire seinen körperlichen Zustand. „Ich musste in dieser Saison bereits einige Behandlungen an meinem Knie über mich ergehen lassen. Jetzt möchte ich wieder angreifen: trainieren, Matches spielen und ohne Schmerzen auf dem Platz zu stehen. Es geht darum noch vor den US Open Selbstvertrauen zu tanken. Seit einigen Wochen benötige ich keine Schmerzmittel mehr. Das macht mich sehr glücklich.“

Paire konnte in dieser Saison bisher nur sieben Matches gewinnen. Darunter waren aber auch Siege über namhafte Gegner wie Andy Murray beim ATP-Turnier in Montpellier im Januar als auch über Hamad Medjedovic Mitte März beim Challenger in Phoenix. Für den Kölner HTC war die aktuelle Nummer 240 der Weltrangliste in der 2. Tennis Bundesliga Nord aktiv, verpasste allerdings mit den Rot-Weißen knapp den Aufstieg.

„Das war vielleicht die bisher schlechteste Saison meiner Karriere“, erklärt Paire. „Und dabei geht es nicht um mein Spiel, sondern um meinen Körper. Ich bekam zu Beginn des Jahres einige Spritzen in meinen Fuß. Es war nicht einfach. Danach habe ich Fußball gespielt und mich dabei an meinem Knie verletzt. Das Ganze geschah zwei Wochen vor Roland-Garros. Jetzt fühle ich mich besser.“

Erster Auftritt bei Kozerki Open, Titel im Visier

Paire ist zum ersten Mal beim relativ neuen Challenger-Event in Polen. „Ich freue mich hier zu sein. Es ist wichtig mich im Ranking weiter nach oben zu arbeiten. Mein Ziel ist es in die Top 100 zurückzukehren. Also muss ich so viele Matches wie möglich gewinnen. Und warum soll nicht dabei hier mit einem Titelgewinn beginnen?“

Und wie verbringt der Mann aus Avignon seine Tage in der kleinen Ortschaft etwa 25 Kilometer westlich der Landeshauptstadt Warschau?

„Es sind einige andere Franzosen hier. Ich genieße meine Zeit mit ihnen. Es ist alles sehr angenehm hier. Die Wege sind kurz. Alles ist fußläufig erreichbar. Ich versuche mich auch ein wenig zu entspannen. Zeit am Pool ist somit auch eingeplant“, antwortet Paire, der in den letzten Wochen auch keine Gelegenheit ausließ die Olympischen Spiele in seiner Heimat zu verfolgen. „Es war ein Highlight. Frankreich hat viele Goldmedaillen gewonnen. Es war schön auch mal Sportarten wie Tischtennis oder Bogenschießen zu verfolgen, die sonst nicht im Fokus stehen.“

Jetzt liegt es an Paire auf dem Tennisplatz nachzuziehen. In der ersten Runde am Dienstagabend geht es gegen den Kasachen Timofey Skatov.