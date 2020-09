Benoit Paire nach US-Open-Ausschluss negativ auf COVID-19 getestet

Benoit Paire gab in einem Instagram-Live-Video an, bereits wieder negativ auf COVID-19 getestet worden zu sein. Deshalb werde der Franzose bereits am Dienstag die Rückreise nach Europa antreten.

Benoit Paire wurde aufgrund eines positiven COVID-19-Tests von den US Open ausgeschlossen

Der Franzose Benoit Paire ist wenige Tage nach seinem positiven Coronabefund, der ihn die Teilnahme an den US Open gekostet hatte, negativ getestet worden. Das gab die Nummer 23 der Weltrangliste am Mittwoch in einem Live-Video bei Instagram bekannt.

"Um die Wahrheit zu sagen: Ich wurde negativ getestet", sagte der 31-Jährige, der sich in Quarantäne befindet. Dies sei bereits am Montag gewesen. "Ich werde weiterhin Tests machen. Ich fühle mich sehr gut und habe keine Symptome", berichtete er. Außerdem gab der Franzose an, bereits am Dienstag die Reis zurück nach Europa antreten zu dürfen. Paire habe vor, das ATP-Masters-1000-Event in Rom und danach die French Open in Paris zu spielen.

Am Samstag war Paire bereits in der US-Open-Blase in New York positiv getestet und daraufhin vom Turnier ausgeschlossen worden. Er nannte die Hochsicherheitszone rund um Flushing Meadows eine "Fake Bubble" und attackierte die Organisatoren. Der Kritik schloss sich neben Superstar Novak Djokovic auch der deutsche Profi Alexander Zverev an, der sich unzureichend informiert fühlte.

Heftige Kritik von Pella

Scharfe Kritik kam unterdessen auch von Guido Pella, der selbst eine Quarantäne während der beiden Turniere in New York City durchmachen musste. Der Argentinier kritisierte ungleiche Behandlung durch die Veranstalter, da Pella und auch der Bolivier Hugo Dellien direkt in Quarantäne mussten, nachdem ihr FItness-Coach positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Eine ähnliche Behandlung wie für Paires Kreis an Kontaktpersonen bekamen die beiden Südamerikaner nicht.

Es sind dies bislang jedoch die einzigen beiden COVID-19-Fälle im direkten Umfeld der beiden Turniere in den USA. Kei Nishikori, der sich ebenfalls mit dem Virus infizierte, war zum Zeitpunkt seines positiven Tests noch nicht nach New York City gereist. Das gewährleistete die bislang weitgehend reibungslose Durchführung der beiden Events, die Western & Southern Open haben bereits ihr Ende gefunden, die US Open sollen am 13. September beendet werden.