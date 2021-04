Benoit Paire von den Olympischen Spielen ausgeschlossen: "Nicht vereinbar mit Olympischem Geist"

Benoit Paire darf nicht bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio teilnehmen. Das entschied der französische Tennisverband.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.04.2021, 14:18 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Benoit Paire

Ob ihm auch das egal ist? Man weiß es (noch) nicht. Fest steht allerdings nun, dass Benoit Paire die französische Flagge nicht bei den Olympischen Spielen in diesem Jahr in Tokio auftragen wird.

Das hat der französische Tennisverband (FFT) auf Vorschlag der "Direction Technique Nationale" entschieden, aus "Verantwortungsgefühl für unseren Sport und für Frankreich", so wird FFT-Präsident Gilles Morettin in einem Statement zitiert. "Sein Verhalten hat sich seit Beginn diesen Jahres verändert, es untergräbt die Werte des Sports wie Tennis und ist absolut unvereinbar mit dem Geist der Olympischen Spiele. Ich wiederhole mich: Es ist die Pflicht eines jeden Spielers, eines jeden Weltklassespielers, die Werte unseres Sports zu respektieren. Und es liegt an ihnen, ein Vorbild zu sein, auf uns abseits des Platzes, vor allem für die jungen Menschen in unserem Land."

Paire (ATP-Nr. 35) ist aktuell die Nummer 4 in Frankreich, hinter Gael Monfils (Nr. 15), Ugo Humbert (Nr. 31) und Adrian Mannarino (Nr. 34).

Paire: "Kein Feuer mehr"

Zuletzt hatte der Ballkünstler mit lustlosen Auftritten für mehr Aufsehen gesorgt als mit seinem feinen Händchen: Die ATP-Tour hatte Paire zuletzt als "lächerlich" bezeichnet, zudem hatte er einige Matches abgeschenkt. Spielen ohne Zuschauer und das Leben in der Bubble macht aktuell einigen Spielern zu schaffen, Paire allerdings sieht für sich gar keinen Sinn darin.

In Monte Carlo zeigte er zumindest einigermaßen Einsatz, allerdings nicht ohne danach zu erklären, dass ihm das Ergebnis völlig egal sei. "Auf einem solchen Friedhof zu spielen, geht einfach nicht mehr", beklagte er. "Alle Spieler denken das. Ich bin vielleicht der Einzige, der es ausspricht." Tennis tue ihm aktuell nichts Gutes mehr, "ich habe kein Feuer mehr", so Paire.